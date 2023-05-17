12-летняя школьница скончалась в результате наезда автомобиля Matiz, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Лутфи в Ташкенте вечером 16 мая.

Как сообщила пресс-служба ГУВД столицы, девочка получила тяжкие телесные повреждения и скончалась по дороге в больницу.

За рулём машины был М. А. 1992 года рождения. На фотографии, опубликованной ГУВД, видна сильная вмятина на капоте Matiz и сломанное лобовое стекло.

Следственное управление при ГУВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения, повлёкшее смерть человека).

Случаи наезда на пешеходов на нерегулируемых переходах в Узбекистане происходят регулярно, однако власти зачастую принимают решение установить на них светофоры только после смертельных случаев.

К примеру, недавно светофоры установили после наезда машины на пешехода на переходе на улице Махтумкули и нескольких наездов со смертельным исходом на улице Шота Руставели возле памятника Пушкину.