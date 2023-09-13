В Узбекистан из США прибыли 25 преподавателей английского языка. Они проведут 10-месячные программы преподавания и профессионального развития по всей стране, работая с отечественными учителями для прямого обучения школьников и студентов.

Как сообщила пресс-служба посольства США в Ташкенте, в состав группы входят 17 ассистентов преподавателей — начинающих инструкторов — которые будут преподавать совместно с местными учителями от 10-го класса школ до университетского уровня, а также 8 стипендиатов английского языка (EL Fellows) — опытных преподавателей в области преподавания английского языка (TESOL), которые повысят возможности преподавания английского языка в вузах.

15 преподавателей являются участниками программы Фулбрайта по английскому языку (ETA) Государственного департамента США, а двое возвращаются из числа выпускников ETA, участвующих в программе преподавателей английского языка посольства США в Ташкенте, чтобы продолжить поддержку преподавания английского в Узбекистане. Стипендиаты английского языка (EL Fellows) имеют степень магистра в области TESOL или смежной области, а также в среднем 10-летний опыт преподавания.





Посол США Джонатан Хеник подчеркнул, что реализуемая программа имеет «огромное значение». «Преподавание английского языка — это не только преподавание английского языка — это возможность помочь сформировать мышление учащихся не только о языке, но и о мире», — сказал он.

Преподаватели приехали со всех концов Соединённых Штатов — от Калифорнии до Флориды — и будут работать в 11 регионах Узбекистана. Они также будут выступать в качестве культурных послов США, способствуя взаимопониманию между Соединёнными Штатами и Узбекистаном, говорится в сообщении.

Инициативы по преподаванию английского языка с привлечением американских специалистов были совместно запущены в 2019 году посольством США и Министерство дошкольного и школьного образования, Министерством высшего образования, науки и технологий и Министерством иностранных дел Узбекистана.

Эти программы являются частью обширной программы правительства США по улучшению преподавания и изучения английского языка в Узбекистане. С 2018 года США инвестировали более 28 млн долларов в преподавание и изучение английского в Узбекистане.

Данная помощь включила приобретение высококачественных учебников английского языка для более чем 10 тысяч школ по всей стране и профессиональное развитие 15 тысяч учителей английского языка в средних школах.