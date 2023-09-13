В Мирабадском межрайонном суде по гражданским делам Ташкента продолжаются заседания по искам ООО Abdurauf Stroy к жильцам домов №72 и №24 на пересечении улиц Садыка Азимова и Истикбол. Застройщик добивается выселения собственников и сноса зданий, на месте которых планирует построить многоэтажные жилые дома. Жильцы отстаивают своё право жить там, где хотят. Подробно об истории четырёхлетнего противостояния «Газета.uz» писала в статье «Некто пришёл и начал всё рушить».

Четыре из шести судебных разбирательств, инициированных застройщиком, уже завершились. В каждом случае судьи вынесли определение о прекращении дела в связи с его неподведомственностью суду.

«У ООО Abdurauf Stroy нет оснований обращаться в суд с требованием о выселении. Даже решение хокима Ташкента не даёт право выселять жильцов в принудительном порядке. Иск был преждевременным. В таких случаях суд выносит определение. Для жильцов это значит то, что это же исковое заявление не может быть повторно подано в суд», — объяснил решение суда адвокат Камалиддин Бахавадинов, представляющий интересы собственников квартир.

Прошедшие через суды жильцы говорят, что понимают: выигран только этап борьбы за спокойную жизнь. Сидеть сложа руки люди не собираются. В планах — обустройство дворов, восстановление домов и привлечение внимания государства к их сохранению.

«Мы хотим защитить наши дома от дальнейших попыток „рейдерских“ захватов и хотим добиваться придания им статуса архитектурных памятников. В нашем дворе снимали фильмы, сюда водят экскурсии. Туристы смотрят на здания и видят Ташкент, каким он был больше 80 лет назад. Борьба за них с застройщиком — этим или другим — не закончилась. Мы лишь выиграли время, и надеемся, что к защите старинной архитектуры подключится государство», — говорят жильцы.





Попытку привлечь к борьбе за сохранение «генеральских домов» ведомства, ответственные за охрану культурного наследия, собственники уже предпринимали. В марте 2019 года — через месяц после встречи с застройщиком в районном хокимияте — жильцы обратились письмом в Межрегиональную инспекцию по Ташкенту, Ташкентской и Сырдарьинской областям по охране и использованию культурного наследия. Они просили оказать содействие в сборе исторической информации о домах, а также рассмотреть возможность придания зданиям статуса объекта культурного наследия. Второй раз с аналогичной просьбой жильцы обращались в Управление культурного наследия Ташкента в июле 2022 года.

Поводом для обращений стал «Список из 100 зданий, которые нельзя сносить», опубликованный первым составом Общественного совета при столичном хокимияте в марте 2019 года. Дом №72, который был построен в 1938 году для руководящего состава Среднеазиатского военного округа (ТуркВО), в этом перечне находился в категории «Советская архитектура довоенного периода (1917−1945)». Архитектором предположительно называлась Ирина Рачинская.





Один из составителей списка — краевед из Ташкентского сообщества городских исследователей X-Places Рустам Хусанов. Во двор домов №72 и №24 он продолжает водить группы туристов и горожан в рамках одной из самых популярных экскурсий сообщества «Довоенные дома Ташкента». По словам Рустама Хусанова, люди идут на неё, чтобы прикоснуться к ещё сохранившимся деревянным подъездам и перилам, керамической плитке, элементам конструктивизма — редчайшего архитектурного стиля, который берегут во всём мире.

«В условиях, когда от Старого города остались какие-то крохи, а памятники старины реставрируют так, что они выглядят новенькими, люди тянутся к этим почти столетним домам, потому что только в них они ещё могут почувствовать атмосферу эпохи — самое главное, что ценят туристы. Все истории, которые мы знаем о нашем городе, имеют свои конкретные адреса. Большинство из них было утрачено после Ташкентского землетрясения, а то, что осталось, исчезает каждый год. Вместе с каждым ушедшим зданием стираются фрагменты нашей памяти, понимание собственной истории, следы эпох», — говорит Рустам Хусанов.

Краевед уверен: ни один музей, книга или лекция не передадут до конца той информации, которой может поделиться старый жилой дом. И его старожилы, добавляют жильцы.

Им удалось выяснить, что когда-то в домах жили выдающиеся люди, оставившие след в истории страны. Среди них Герои Советского Союза — генералы Владимир Семёнович Антонов и Анатолий Андреевич Краснов, участвовавшие в сражениях войны 1941−1945 годов; начальник штаба ТуркВО генерал-лейтенант Николай Селиверстович Лабезников, а также деятели спорта и культуры: Олег Викторович Лебединский, который в течение 13 лет руководил оркестром ТуркВО, автор военных мемуаров «С закрытыми люками» Дмитрий Ильич Кочетков — во время войны он был начальником политотдела танковой армии и вёл дневник, который послужил основой для книги.





В дом №72 на Садыка Азимова наведывался первый советский космонавт Юрий Гагарин. О случайной встрече с ним вспоминала Наталья Антонова. Она училась в старших классах, когда в подъезде случайно встретила Гагарина.

«В доме жил генерал-майор Ефим Ефимович Пастушенко, участник Великой Отечественной войны. Каждое лето он с семьёй отдыхал в военном санатории в Гурзуфе, где в 1962—1964 году и познакомился с Гагариным. Как-то осенью космонавт приехал к Пастушенко в гости. Зашёл в подъезд один, без сопровождающих, поздоровался с консьержем и спросил, как пройти к генералу. Тётя Наташа рассказывала, что все, кто был в подъезде, оцепенели», — пересказывают жильцы историю минувших дней, которая превратилась в настоящую дворовую легенду.

Сама Наталья Антонова вместе с супругом приняла решение оставить дом, в котором прошла жизнь, после того, как застройщик выкупил соседние квартиры и демонтировал в них окна — оставаться в родных стенах стало небезопасно.





Ни список Общественного совета с рекомендованной к сохранению архитектурой, ни воспоминания о значительных фигурах, проживавших когда-то в домах, Управление культурного наследия города Ташкента не посчитало достаточным основанием для включения зданий в Государственный реестр объектов культурного наследия. В ответ на второе обращение, отправленное в июле 2022 года, жильцы получили письмо за подписью начальника управления У. Умарова. В нём сообщалось, что включение жилых домов по адресу С. Азимова, 72 и Истиклол, 24 считается «нецелесообразным». Причин называлось несколько. Одна из них — застройщик, который «выкупил более 20 квартир, и они подготовлены к сносу».

«Кроме того, фасад зданий в основном потерял свой исторический вид, так как весь первый этаж переделан под коммерческие структуры, все окна заменены в пластиковые. Стены зданий укреплены швеллерами после землетрясения 1966 года, многие балконы оборудованы самодельными зонтами. При принятии решения о включении зданий в реестр объектов культурного наследия будут возникать проблемы с хозяевами квартир по приведению их к первоначальному историческому виду и появится вопрос, кто будет нести материальные затраты. Финансовые затраты по приведению зданий к первоначальному историческому виду составят немалую сумму», — объяснялось в письме (копия имеется в распоряжении редакции).





Жильцы с выводом специалистов Управления культурного наследия Ташкента не согласны и считают, что дома, в каком бы состоянии они не находились, нужно стараться сохранить и искать компромиссы.

«Под эгидой сноса ветхого жилья и улучшения жилищных условий граждан, к сожалению, идут под снос дома, которые являются историческими. Они могут служить ещё не одно десятилетие, как это происходит в городах Европы, США, России и других стран, где гармонично соседствуют современные небоскрёбы и исторические малоэтажные здания. Это та часть нашего города, которая всегда привлекала и будет привлекать жителей и гостей столицы», — говорят активисты.

Мнение жильцов разделяет Рустам Хусанов. «Если у государства нет на реставрацию бюджета, то поверьте — гражданское общество или бизнес прекрасно справятся сами. Мы видим это на примере дома №45 на улице Амира Тимура, который ныне обретает новое дыхание и становится центром притяжения городской среды. Или на более свежем примере — прекрасной реставрации здания детской библиотеки, которая оживила Ц-1 лучше любого парка. А ведь это тоже старое жилое здание», — считает краевед.





К вопросу ценности домов №72 и №24 с архитектурной и градостроительной точек зрения аргументированно подходит историк архитектуры, Президент международной обсерватории Alerte Héritage Борис Чухович. «Газета.uz» публикует его комментарий к статье «Некто пришёл и начал всё рушить».

«Сохранить во имя разнообразия и качества городской застройки»

Жильцы, как пишет «Газета.uz», полагают, что «дома были предположительно построены по проекту архитектора И. А. Рачинской в стиле конструктивизма. Первый — в 1938 году для руководящего состава Среднеазиатского военного округа, штаб-квартира которого располагалась в Ташкенте (ТуркВО). Второй — в 1950-м».

Сверка с биографией Ирины Рачинской показывает, что автором первого дома (№72 по улице Садыка Азимова) она быть не могла, ибо окончила архитектурное отделение Среднеазиатского индустриального института в 1939 году. Более того, стилевые признаки дома №72 показывают, что он был построен намного раньше, скорее всего — в середине 1920-х годов. Это предположение совпадает с датой, указанной в техническом паспорте, который был составлен в 1983 году: согласно этому документу, дом был возведён в 1925 году.





Среди характерных признаков архитектуры 1920-х годов упомяну отсутствие традиционного архитектурного декора (особо показательно отсутствие элементов обрамления окон и карнизов), лаконичные бетонные консоли балконов и козырька над входом парадной, а также сплошное остекление подъездной лестницы, характерное для конструктивистской архитектуры.

О конструктивистской основе проекта свидетельствует и цилиндрический элемент фасада, выходящий на угол улиц Азимова и Истикбол.

Разумеется, следует принимать во внимание особенности строительной техники и возможностей Ташкента — речь не идёт об уникальном строении с выдающимися архитектурными достоинствами. Это типичная для своего времени постройка, отличающаяся минимальностью выразительных средств и вынужденной ограниченностью в использовании строительных материалов. Поэтому, в частности, здесь прибегли к традиционной скатной крыше, отличавшейся от плоских крыш, предпочитаемых конструктивистами. Однако, судя по упомянутому цилиндрическому элементу, архитектор разработал индивидуальный проект, сообразно с особенностями городского контекста.

Учитывая небольшое количество функционирующих жилых домов 1920-х годов в Ташкенте, постройку следовало бы стремиться сохранить во имя разнообразия и качества городской застройки.





Судя по планам отдельных квартир, дом №24 по улице Истикбол, скорее всего, является одной из модификаций распространённой серии 1−210, автором которой действительно была архитектор Ирина Рачинская после её перехода в отдел типового проектирования института Узгоспроект в 1946 году.

Работа над серией осуществлялась в 1949 году совместно с инженером В. Озеровым, причём многочисленные модификации этой двухэтажной серии позволяли возводить и трёхэтажные строения. Количество построенных домов было немалым, так как серия внедрялась не только в Узбекистане, но также в Казахстане и Кыргызстане.

Судя по всему, для строительства на улице Куйбышева (сейчас Истикбол) проект дополнялся и перерабатывался: так, обычные прямоугольные балконы были заменены на полукруглые, что придало им эркерный характер.

Сохранность декора в настоящее время является удовлетворительной: в оригинальном виде сохранены карнизные мутулы с вертикальными и горизонтальными розетками, окна с сандриками и замковыми элементами, на эркерных балконах остались характерные решётки со стрельчатыми арками, выдающими стремление придать строению «восточный» вид.

Ввиду небольшого количества подобных сооружений в Ташкенте, дом также было бы предпочтительно сохранить как характерное сооружение архитектуры начала 1950-х годов.

Отдельно следовало бы сказать и о градостроительной ценности домов, которые некогда являлись частью целостной структуры кварталов, примыкающих к городскому скверу и застраивавшихся послойно на протяжении десятилетий.

После ташкентского землетрясения и начавшегося интенсивного строительства эта среда приобрела свойства пэчворка, но тем не менее роль и доля исторической застройки как царского, так и раннесоветского времени в ней необычно высока. Можно говорить об иерархии ценностных свойств сохранившихся исторических зданий — от уникальных (Вторая женская гимназия и Мариинское училище, построенные по проекту архитектора Георгия Сваричевского в 1912 и 1910 году) до вспомогательных и средовых.

Дома №24 и №72 в градостроительном смысле имеют именно средовое значение, создавая фон для более крупных и индивидуально характерных сооружений. Можно увидеть, как отдельные их элементы отзывались в окружающей застройке: например, на цилиндрический элемент дома №72 в 1930-е годы появился отклик в закруглении фасадного угла постконструктивистского жилого дома на следующем перекрёстке по улице Садыка Азимова.





Я не уверен, что у республики есть бюджетные возможности для включения всех подобных средовых сооружений в Национальный реестр культурного наследия, но приоритетом городской власти, безусловно, должно стать стремление к сохранению городского архитектурного разнообразия, являющегося общим достоянием.

У хокимията должен быть собственный перечень памятников муниципального значения. При продаже земли с находящимися на ней объектами подобного рода хокимият должен ставить условие сохранения и реконструкции зданий даже в тех случаях, когда новые собственники решили бы сменить функцию и внутреннее содержание зданий.

И, разумеется, мнение и пожелания собственников квартир должны при этом учитываться.