Дом №45 на проспекте Амира Темура в Мирабадском районе Ташкента включен в список объектов культурного наследия. Здание внесено в Государственный кадастр объектов материального культурного наследия, сообщила пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.

Согласно приказу министра культуры, Департаменту культурного наследия Минкульта было поручено с привлечением ученых, экспертов и квалифицированных специалистов собрать данные об объекте, его историко-культурной ценности, глубоко изучить их, провести научное исследование.

Главное научно-производственное управление по охране и использованию объектов культурного наследия Минкульта 13 февраля направляло письмо в хокимият Ташкента о том, что если признают историко-культурную ценность дома №45 и включат в кадастр объектов материального культурного наследия, то умышленное разрушение объекта повлечет уголовную ответственность и запрет на строительные работы вокруг него.

Объекты, включенные в Государственный кадастр объектов материального культурного наследия, защищаются законом «Об охране и использовании объектов культурного наследия».

Дом №45 был построен в 1927 году архитектором Георгием Сваричевским. Снести дом планировали с лета 2018 года, однако жильцы выступали против. Компания-застройщик Me’mor Mexanizatsiya Qurilish (MMQ) пыталась через суд прекратить право собственности на квартиры Владислава и Ольги Замановых и выселить их в принудительном порядке без предоставления взамен другого жилищного помещения.

После двух судебных заседаний суд по просьбе истца оставил иск без рассмотрения.