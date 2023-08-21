Трёхэтажный кирпичный дом №72 на пересечении улиц Садыка Азимова и Истикбол известен в народе как «дом с зелёным балконом» или «генеральский». Из внешнего мира, который символизирует шумный городской перекрёсток, в закрытый внутренний двор можно попасть через единственный подъезд с белыми двустворчатыми остеклёнными дверями.





На входе кто-то из жильцов повесил плакат в советском стиле: «Дом сдан на социалистическую сохранность квартиросъёмщикам». Анна Желиховская, чьё детство прошло в этом доме, рассказывает, что прохожие и туристы часто останавливаются у подъезда, чтобы сфотографировать рисунок, даже не подозревая, сколько горечи в этой ироничной надписи.





Жители домов №72 и №24 отстаивают своё право жить там, где им хорошо и спокойно, с 2019 года.

В феврале хокимият Мирабадского района пригласил собственников квартир на встречу с представителями ООО «Abdurauf Stroy». Жильцов ознакомили с решением на тот момент хокима города Джахонгира Артыкходжаева №157 от 7 февраля 2019 года о резервировании земельного участка площадью 0,72 га за застройщиком для реализации инвестиционного проекта, который предполагает строительство на пересечении улиц Садыка Азимова и Истикбол «многоэтажных современных жилых домов с торгово-бытовыми комплексами на первом этаже».

В документе упоминалось соглашение №81 от 29 января 2019 года «О мерах по реализации инвестиционного проекта в случае принятия инвестиционных обязательств», которое в рамках реализации указа президента страны «О мерах по реализации эксперимента по улучшению инвестиционного климата в городе Ташкенте» заключили между собой хокимият Ташкента в лице экс-хокима Джахонгира Артыкходжаева и инвестор в лице директора ООО «Abdurauf Stroy» Аббасхана Маджидова.

«Встреча свелась к тому, что нам раздали бумаги о согласии со строительством и сказали подписать. Бывший хоким района [Шухрат] Пулатов говорил: „Не бойтесь, всё честно, законно, вам построят красивый дом“. В качестве компенсации застройщик предложил жильё под котлован: владельцам нежилых помещений квартиры на втором этаже, остальным — с пятого по седьмой. Мы сказали, что со сносом не согласны, подписывать ничего не будем, и ушли», — рассказывают жильцы.

После встречи в Мирабадском хокимияте жители провели общее собрание членов ТЧСЖ «Минг Урик Коммуналчи», в которое входят дома №72 и №24. Собравшиеся единогласно выразили несогласие с предложением районного хокимията и ООО «Abdurauf Stroy» и зафиксировали его в протоколе, копии которого отправили в районный и городской хокимияты, махаллинский комитет.

«Потом всё как-то успокоилось. Застройщик не появлялся. В 2020 году началась пандемия. Тоже тишина. В 2021 году застройщик вернулся и начал выкупать квартиры. С июля по октябрь он купил в общей сложности восемь помещений. Первой на сделку пошла наследница жильца с первого этажа 72-го дома. Виктор Иванович умер в 2020 году. Прожил здесь несколько десятилетий. Яблоню, сливу, хурму, кусты роз во дворе он посадил. Каждую весну, когда деревья начинают цвести, вспоминаем Виктора Ивановича. В них словно его душа осталась», — говорит Анна Желиховская.





По словам жильцов, первая продажа стала спусковым крючком, после которой «всё посыпалось». Помимо прямых наследников, на сделку соглашались собственники, которые большую часть времени жили за границей, пенсионеры, не выдержавшие «психологического давления». Проявлялось оно не только в письмах, звонках и встречах с предложением продать жильё, которое «всё равно снесут».

«В конце октября 2021-го застройщик нанял рабочих, и они демонтировали оконные рамы в квартире №18 (дом №72) и квартирах №5 и №17 (дом №24). Мало того, что испортили фасад, выставив дом аварийным, но и нарушили функционирование инженерных коммуникаций — на дворе осень, холодно, а тепло уходит на улицу. Мы пошли по инстанциям, где нам сказали: „Компания выполняет свои инвестиционные соглашения“. После наших жалоб застройщик затянул пустые окна пакетами. Так и перезимовали», — рассказывает Татьяна Ермакова, жительница дома №72.





О себе застройщик «заявил» не только демонтажом окон в выкупленных квартирах, но и сносом кладовых помещений, частично переоборудованных в гаражи, во внутреннем дворе.

По словам жильцов, дома №72 и №24 — «военные». Оба были построены предположительно по проекту архитектора И. А. Рачинской в стиле конструктивизма. Первый — в 1938 году для руководящего состава Среднеазиатского военного округа, штаб-квартира которого располагалась в Ташкенте (ТуркВО). Второй — в 1950-м.

«В то время комнаты отапливались углём. У каждой квартиры во дворе была кладовка, где его хранили. Застройщик часть этих кладовок снёс: раз квартиры его, то и они тоже. Теперь там мусор. Мы заставили его этот бардак закрыть забором из профнастила, потому что во дворе гуляют дети», — рассказывает Руслан Билялов, жилец дома №24.





Руслан Билялов — один из собственников, к кому ООО «Abdurauf Stroy» подал иск об определении размера денежной компенсации взамен сносимого жилья и последующем выселении.

«Я живу здесь с 1994 года. Это квартира мамы. Я её отсюда похоронил и остался. Мне здесь всё нравится. Красивый зелёный двор, соседей всех знаю — здесь очень хорошо», — говорит мужчина.





От предложения застройщика он категорически отказывается, как и другие жильцы, получившие иски. Среди них Аревик Микаелян. С супругом и двумя детьми она живёт в доме №24 уже 12 лет.

«Мы не хотим отсюда уезжать. У нас дети ходят в школу №145, которая находится через дорогу, в поликлинику правительственную. Живём в крепком кирпичном доме с закрытым двором. Это наше право выбирать удобную инфраструктуру, комфорт и безопасность. В исковом заявлении застройщик пишет, что предлагает нам денежную компенсацию с выселением. Я с двумя малолетними детьми должна взять деньги и пойти куда? На улицу?» — говорит Аревик Микаелян.





Женщина рассказывает, что за четыре года противостояния застройщику люди очень устали.

«Некто пришёл к нам и начал всё рушить: балконы, окна, пристройки. Частично закрыл дома заборами из шифера. Год назад в выкупленные квартиры стал заселять студентов. С тех пор во дворе постоянно валяется мусор: пустые баклажки, жестяные банки, салфетки, носки, пакеты. Мы — двор, который всегда следит за чистотой. Утром убираем, вечером опять грязно. На просьбы не мусорить не реагируют — просто смотрят и молчат. Говорили об этом застройщику, на что он ответил: „Воспитывайте их“. Всё это очень неприятно. В ноябре прошлого года один из наших пенсионеров написал в домовой чат: „Соседи, извините, если пойду на суд, меня ударит инфаркт. Я очень сильно устал. Так больше не могу“ — и пошёл договариваться», — говорит жительница.





На стороне собственников квартир выступают и владельцы нежилых помещений.

Кофейня Coffee Milk открылась на первом этаже дома №72 в 2014 году. Это первый проект Шахнозы Дадабаевой, который предпринимательница категорически отказывается продавать. Одна из причин — дружеские отношения, сложившиеся с жильцами за прошедшие годы.

«Так сложилось, что этот закрытый двор стал нашим миром со своими традициями, праздниками. Выходишь за пределы и сталкиваешься с негативом, а здесь как за стенами крепости, где чудом сохранилось то, что во всём мире почти утрачено: человечность, доброта, взаимопонимание, поддержка. Вместе мы печём картошку во дворе, делаем плов, устраиваем чаепития под деревьями. За детей, пока они на улице, все спокойны — кто-то из соседей обязательно приглядывает. И вдруг приходит кто-то, кто хочет заработать деньги, и пытается наш мир разрушить. Я не понимаю, куда мы катимся, если среди нас живут люди, которые уверены, что у всего есть цена. Нет, не всё продаётся. Я не продаю свою кофейню, потому что не хочу расставаться с местом, в которое вложила душу», — говорит Шахноза Дадабаева.

Весной этого года застройщик подал в суд на предпринимательницу и некоторых других владельцев нежилых помещений.

«У нас была благоустроенная территория с навесами, пристройками. Из районного хокимията пришли и часть сломали. Зато его заборы из шифера, которые ничего не приносят в бюджет города и не украшают архитектурный облик города, стоят. Есть решение суда о демонтаже забора у 72-го дома, но оно по каким-то причинам не исполняется», — рассказывает Шахноза Дадабаева.





Люди говорят: несмотря на моральную усталость от происходящего, сил на то, чтобы дойти до конца, хватит — «дело принципа». Жильцы, получившие исковые заявления, наняли адвокатов и с начала августа встречаются с представителями ООО «Abdurauf Stroy» в Мирабадском межрайонном суде по гражданским делам.

Позиция защиты жильцов

Адвокат Камалиддин Бахавадинов, представляющий интересы собственников квартир, считает иск застройщика об определении размера компенсации и выселении из дома «необоснованным и предъявленным преждевременно». Он ссылается на решение экс-хокима города Джахонгира Артыкходжаева №157 от 7 февраля 2019 года и соглашение №81 от 29 января 2019 года «О мерах по реализации инвестиционного проекта в случае принятия инвестиционных обязательств».

«По условиям соглашения ООО „Abdurauf Stroy“ обязался полностью выполнить свои инвестиционные обязательства, вложив не менее 76 млрд сумов до декабря 2020 года. Чуть позже по инициативе истца срок исполнения инвестиционных обязательств был продлён до октября 2021 года», — объясняет Камалиддин Бахавадинов.





Согласно пункту 4 решения хокима города №157, отвод зарезервированного земельного участка допускался в случае выполнения ООО «Abdurauf Stroy» условий и требований инвестиционного соглашения. Если компания в установленный срок не справится со взятыми на себя инвестиционными и социальными обязательствами, городской хокимият оставлял за собой право в одностороннем порядке аннулировать резервирование земельного участка, расторгнуть соглашение без возмещения убытков инвестору, связанных, в том числе, со сносом жилых и нежилых помещений и выплатой компенсаций собственникам после получения на это согласия с их стороны. По словам адвоката, это и произошло.

«В результате проведённого хокимиятом города Ташкента в октябре 2021 года и январе 2022 года контроля за выполнением условий инвестиционного контракта было установлено, что истец не исполнил инвестиционные обязательства. 11 октября 2022 года Соглашение №81 от 29 января 2019 года, дополнительные соглашения №1 от 31 декабря 2020 года и №2 от 23 мая 2022 года были расторгнуты по инициативе городского хокимията в одностороннем порядке, решение хокима города Ташкента №157 от 7 февраля 2019 года предложено признать утратившим силу, о чём инвестора проинформировали в письме от 13 октября 2022 года (копия письма имеется в распоряжении редакции). Таким образом у истца в настоящее время отсутствуют какие-либо права и обязанности относительно осуществления тех или иных строительных работ», — говорит адвокат.





По словам Камалиддина Бахавадинова, в своих исках застройщик пытается решить вопрос о компенсации, ссылаясь на нормы закона «О процедурах изъятия земельных участков для общественных нужд с компенсацией» от 29 июня 2022 года.

«В законе чётко прописано, что является общественными нуждами. Инвестпроекты таковыми не являются. Закон запрещает толковать изъятия земельных участков для иных целей в качестве изъятия для общественных нужд», — подчёркивает адвокат жильцов.

Позиция застройщика

Адвокат Зульфия Рахматуллаева, которая в суде представляет интересы ООО «Abdurauf Stroy», заявила, что застройщик осуществляет деятельность согласно решению хокима города №157 от 7 февраля 2019 года и закона «О процедурах изъятия земельных участков для общественных нужд с компенсацией».

По её словам, документом застройщику выделен земельный участок, расположенный на пересечении улиц Садыка Азимова и Истикбол, для строительства многоэтажного жилого комплекса «со всеми удобствами, инфраструктурой». Этим же решением на ООО возложена обязанность снести жилые дома №72 и №24 и выплатить компенсации владельцам квартир.

«Со дня выхода решения в 2019 году мы неоднократно с обращались к уважаемым жильцам, разговаривали, звонили, отправляли письма. Жильцы не согласились ни на один вид и размер компенсации, которые нами предлагались. Мы и сейчас согласны вести переговоры, но они не хотят. Не соглашаются допустить оценщиков в квартиры, чтобы определить их стоимость. В соответствии со статьёй 34 закона „О процедурах изъятия земельных участков для общественных нужд с компенсацией“, истец обратился в Компенсационную комиссию при Кенгаше народных депутатов города Ташкента с заявлением о рассмотрении спора, связанного с предоставлении компенсации ответчикам. Ответным письмом комиссия рекомендовала обратиться в суд по возникшему спору с собственниками», — сообщила Зульфия Рахматуллаева.





Адвокат считает: застройщик обязан освоить зарезервированный земельный участок, потому что компания «вложилась в него».

По словам Рахматуллаевой, на начало августа выкуплен 51% квартир. В ходе судебного заседания, на котором присутствовала корреспондент «Газеты.uz», директор ООО «Abdurauf Stroy» Аббасхан Маджидов рассказал, что компания сделала архитектурно-планировочное задание, провела топосъёмку, геологию участка, разработала и сдала проект с необходимыми документами в Главное управление архитектуры и строительства.





Представители застройщика утверждают: решение хокима города №157 по сей день остаётся в силе, что является достаточным основанием для реализации инвестпроекта.

«В решении хокима не написано, что оно теряет силу, если инвестиционные соглашения просрочены или отменены. Согласно закону „Об административных процедурах“, [городской] хокимият не имел права [разрывать соглашения] в одностороннем порядке, когда пункты, указанные в решении, выполнены. Вы знаете, сколько бедный инвестор вложил туда денег? А хокимият ему что даст? Чем поможет хокимият?» — говорит Зульфия Рахматуллаева.

По словам адвоката, застройщик планирует оспорить законность действий экс-хокима города в отношении аннулирования инвестиционных соглашений в судебном порядке.

В пресс-службе хокимията Ташкента корреспонденту «Газеты.uz» сообщили, что решением экс-хокима города №157 от 7 февраля 2019 года предусмотрено только резервирование земельного участка для ООО «Abdurauf Stroy».

Документа на строительство у застройщика нет. Работа по отмене самого решения за подписью Джахонгира Артыкходжаева ведётся «в установленном порядке», заявили в администрации. Сроки не уточняются.