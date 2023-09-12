В Ташкенте ежедневно в мусор выбрасывается около 3 тонн хлебных изделий. Об этом сообщает УзА со ссылкой на главного инспектора госпредприятия по вывозу отходов «Махсустранс» Исмаила Сагдуллаева.

По его словам, жители столицы чаще всего выбрасывают хлеб и продукты питания. «Если за один день в Ташкенте собирается 2300 тонн отходов, около 3 тонн из них составляет хлеб. С каждым годом растёт объём выбрасываемых продуктов», — сказал он.

В апреле 2022 года Министерство юстиции сообщало, что в столице ежедневно выбрасывается 2 тонны хлебных изделий.

Минюст тогда предлагал внедрить налоговые льготы для благотворительной деятельности, развивать платформы фудшеринга (распределение продуктов, как правило, с истекающим сроком годности) и банки продовольствия, а также усовершенствовать систему определения срока годности продуктов.