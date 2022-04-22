Министерство юстиции Узбекистана провело встречу с предпринимателями 10 крупных торговых сетей, реализующих пищевые продукты, по проблеме выбрасываемого продовольствия. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Проблема нерационального использования продовольствия присутствует во всех странах: согласно данным ООН, в 2019 году на помойку был выброшен 31% всех пищевых продуктов в мире, или 1,64 миллиарда тонн. При этом перенаправление продуктов с тем, чтобы сократить объёмы выбрасываемой еды хотя бы на четверть, могли бы решить проблему голода в мире.

В Узбекистане каждый год 3 миллиона тонн пищевых продуктов выбрасывается в мусор. В Ташкенте ежедневно 2 тонны, а за год — 730 тонн хлебных изделий попадает в мусорные ящики, говорилось на встрече.





Анализ ситуации показывает, что растратам продовольственных продуктов способствуют высокие налоги на продукты, распространяемые путём благотворительности, отсутствие платформы фудшеринга (распределение продуктов, как правило, с истекающим сроком годности), неналаженность деятельности банков продовольствия.

Предложено рассмотреть опыт таких стран, как Германия, Франция, Япония, Россия и других, и законодательно внедрить налоговые льготы для благотворительной деятельности, развивать платформы фудшеринга и банки продовольствия, усовершенствовать систему определения срока годности продуктов.