3−7 сентября делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым посетила США, сообщила пресс-служба МИДа.

Бахтиёр Саидов провёл встречи со специальным помощником президента США Николасом Берлинером, мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом, председателем Комитета Сената США по внутренней безопасности и делам правительства Гэри Питерсом (недавно посещал Узбекистан), вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани и руководством ряда американских компаний.

На переговорах обсуждались вопросы укрепления двустороннего взаимодействия в различных направлениях. Особое внимание уделено активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, говорится в сообщении.

В ходе визита был дан старт началу деятельности Узбекско-американской IT-ассоциации TechBridge, направленной на укрепление партнёрских связей в информационно-коммуникационной сфере.

Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов в ходе визита встретился с заместителем министра торговли США, заместителем торгового представителя США и с руководством американских компаний.

В ходе встреч достигнуты договорённости об активизации взаимодействия по возобновлению статуса бенефициара программы GSP для Узбекистана, организации 7-го заседания рабочей группы по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию, созданию совместной консультативной платформы для устранения барьеров во взаимной торговле, а также запуску переговорного процесса относительно подготовки межправительственных соглашений о взаимной защите инвестиций и избежании двойного налогообложения.

Намечено углубление сотрудничества в таких приоритетных направлениях как «зелёная повестка», развитие «человеческого капитала», поддержка частного сектора, внедрение механизмов государственно-частного партнёрства, сокращение роли государства в экономике, приватизация, развитие малого и среднего бизнеса.

Согласованы вопросы привлечения прямых инвестиций США в Узбекистан в проекты по приватизации банков, химических предприятий и компаний сотовой связи, реализации проектов по производству инновационных вакцин, строительству солнечных и ветровых электростанций, внедрению передового программного обеспечения и технологий в текстильную отрасль Узбекистана.

Напомним, на конец сентября запланирован первый саммит формата «Центральная Азия — США» («С5+1»). Он состоится в дни открытия очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По приглашению президента США Джо Байдена в саммите ожидается участие президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и глав других стран региона.

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Бахтиёр Саидов с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом.



Бахтиёр Саидов и председатель Комитета Сената США по внутренней безопасности и делам правительства Гэри Питерс.



Посол Узбекистана Фуркат Сидиков, министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов и Бахтиёр Саидов с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани.



Фото: МИПТ.

Встреча с представителями деловых кругов США.

