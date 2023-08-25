Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 августа принял председателя Комитета Сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри Питерса (представляет штат Мичиган, член Демократической партии). Об этом сообщила пресс-служба президента.

Стороны рассмотрели вопросы укрепления узбекско-американских отношений стратегического партнёрства и расширения практического взаимодействия.

Состоялся обмен мнениями по региональной повестке, в том числе по вопросам подготовки первого саммита в формате «С5+1», проводимого в сентябре по инициативе президента США на полях мероприятий Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Отдельно обсуждалось развитие межпарламентского сотрудничества в целях продвижения совместных проектов в приоритетных направлениях, говорится в сообщении.

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Фото: Пресс-служба Сената.



В этот же день Гари Питерса приняла председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева. Они обсудили «широкий спектр вопросов сотрудничества» двух стран, в частности, укрепления межпарламентских связей, развития торгово-экономических и трудовых отношений, гендерного равенства.

В центре внимания также были вопросы обеспечения прав человека, свободы вероисповедания и свободы слова, сообщила пресс-служба Сената.

«Достигнута договорённость последовательно продолжать сотрудничество в области трудовых отношений, создавать достойные условия труда, проводить постоянные консультации по таким вопросам, как внедрение международных стандартов в сферу труда», — отмечается в сообщении.

Кроме того, обсуждены вопросы проведения в Узбекистане в следующем году совместно с USAID Международного форума деловых женщин в рамках формата «Центральная Азия — США» («С5+1»).

Фото: Пресс-служба МИДа.



Делегацию США также принял министр иностранных дел Бахтиёр Саидов. Повестка переговоров охватила разные темы сотрудничества между двумя странами.

«Благодарим наших американских партнёров за постоянную поддержку комплексной программы реформ Узбекистана под руководством президента Узбекистана. Мы ценим готовность сенатора Гэри Питерса укреплять связи деловых кругов Узбекистана с бизнес-сообществом штата Мичиган и США», — написал министр в своём Telegram-канале.