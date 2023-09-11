На проходившем 7−10 сентября чемпионате Азии в Бейруте (Ливан) паратаэквондисты Узбекистана завоевали 11 медалей — 3 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых. Об этом сообщила пресс-служба Министерства молодёжной политики и спорта.
С этим результатом сборная Узбекистана заняла второе место в общекомандном зачёте среди 22 стран-участников.
Тренер Бобур Кузиев, как и в прошлом году, был удостоен звания лучшего тренера соревнований.
Победители и призёры:
Золото:
- Жавохир Аликулов (-70 кг);
- Асад Тоштемиров (-80 кг);
- Гулжаной Наимова (+65 кг).
Серебро:
- Кудрат Хайдаров (-63 кг);
- Асад Анваров (+80 кг);
- Камола Жураева (-57 кг).
Бронза:
- Кудратилло Суннатов (-58 кг);
- Зухриддин Тохиров (-63 кг);
- Асил Хусанов (-70 кг);
- Кудрат Мухаммадиев (-80 кг);
- Зиёда Исокова (-47 кг).