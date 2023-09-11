На проходившем 7−10 сентября чемпионате Азии в Бейруте (Ливан) паратаэквондисты Узбекистана завоевали 11 медалей — 3 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых. Об этом сообщила пресс-служба Министерства молодёжной политики и спорта.

С этим результатом сборная Узбекистана заняла второе место в общекомандном зачёте среди 22 стран-участников.

Тренер Бобур Кузиев, как и в прошлом году, был удостоен звания лучшего тренера соревнований.

Победители и призёры:

Золото:

Жавохир Аликулов (-70 кг);

Асад Тоштемиров (-80 кг);

Гулжаной Наимова (+65 кг).

Серебро:

Кудрат Хайдаров (-63 кг);

Асад Анваров (+80 кг);

Камола Жураева (-57 кг).

Бронза: