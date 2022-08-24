По итогам чемпионата Азии по пара-таэквондо, который прошёл в Хошимине (Вьетнам) представители сборной Узбекистана заняли второе место в общекомандном зачёте, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Узбекистанцы завоевали 6 медалей — 2 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых.
По информации Национального паралимпийского комитета, сборная Узбекистана стала лучшей командой, а главный тренер Бобур Кузиев был удостоен звания лучшего тренера соревнований.
Победители и призёры:
Золото:
-63 кг: Кудрат Хайдаров
+65 кг: Гулжаной Наимова
Серебро:
-47 кг: Зиёда Исакова
Бронза:
-63 кг: Кудрат Суюнов
-70 кг: Асил Хусанов
+80 кг: Асад Анваров