По итогам чемпионата Азии по пара-таэквондо, который прошёл в Хошимине (Вьетнам) представители сборной Узбекистана заняли второе место в общекомандном зачёте, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Узбекистанцы завоевали 6 медалей — 2 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых.

По информации Национального паралимпийского комитета, сборная Узбекистана стала лучшей командой, а главный тренер Бобур Кузиев был удостоен звания лучшего тренера соревнований.

Победители и призёры:

Золото:

-63 кг: Кудрат Хайдаров

+65 кг: Гулжаной Наимова

Серебро:

-47 кг: Зиёда Исакова

Бронза:

-63 кг: Кудрат Суюнов

-70 кг: Асил Хусанов

+80 кг: Асад Анваров

Фото:



