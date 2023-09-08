Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюя на переговорах в Ташкенте 7 сентября обсудили вопросы противодействия современным вызовам и угрозам продовольственной безопасности, в том числе на региональном уровне. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«В качестве основных рисков устойчивого развития обозначены дисбалансы в развитии аграрного сектора, дефицит водных ресурсов, длинные и неэффективные цепочки создания дополнительной стоимости, сбои в логистике и другие», — говорится в сообщении.

Цюй Дунъюя находится в Узбекистане для участия в Международной конференции по продовольственной безопасности, которая проходит в Самарканде при технической поддержке ФАО.

Как отмечается в сообщении ФАО, стороны договорились о поднятии сотрудничества на новый уровень. Шавкат Мирзиёев сообщил, что в стране будет принята новая «дорожная карта» об укреплении партнёрства с ФАО.

Достигнута также договорённость о включении в новую Программу сотрудничества Узбекистана и ФАО до 2030 года совместных мероприятий по трём направлениям:

модернизации сельского хозяйства, в том числе управления почвами, хранения и отбора семян;

цифровизации аграрного сектора, включая использование больших данных в рамках инициативы «Рука об руку» и внедрение инициативы «1000 цифровых деревень»;

внедрение новых эффективных финансовых инструментов.

Напомним, в обращении к участникам конференции в Самарканде Шавкат Мирзиёев призвал международные финансовые институты помочь сделать современные технологии и методы ведения сельского хозяйства доступными фермерам в развивающихся странах.

Цюй Дунъюй в своём выступлении отметил, что Центральная Азия особенно уязвима к вопросам изменения климата, и это сказывается на глобальной продовольственной корзине.

«Мы должны помочь региону. Технологиями, инвестициями и решениями вопросов изменения климата», — призвал глава международной организации.