Изменение климата, истощение водных ресурсов и деградация земель — среди главных тем Международной конференции по продовольственной безопасности, которая открылась в четверг в Самарканде. Она организована правительством Узбекистана при технической поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и собрала более 620 участников из 32 стран, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Мероприятие открыл премьер-министр Абдулла Арипов, который зачитал приветствие президента Шавката Мирзиёева. В нём говорилось, что пандемия коронавируса и последовавшие кризисы в мировой политике и экономике привели к разрыву цепочек и росту цен в системе поставок сельскохозяйственной продукции по всему миру.

«Особенно от этого страдают развивающиеся страны. Глобальное изменение климата и сокращение инвестиций в сельское хозяйство и продовольственные системы усугубляют ситуацию. Это ставит под угрозу достижение Целей устойчивого развития», — заявил президент.

В обращении президента также отмечена важность создания высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых к внешним воздействиям, улучшения племенного животноводства, создание информационно-консалтинговых центров для фермеров и мелких производителей.

Глава государства подчеркнул, что Узбекистан выступает за «полную свободу в торговле и транспортировке продуктов первой необходимости», а также упрощение правил перемещения продовольственных грузов.

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй в своём выступлении сказал, что Центральная Азия особенно уязвима к вопросам изменения климата, и это сказывается на глобальной продовольственной корзине.

«Мы должны помочь региону. Технологиями, инвестициями и решениями вопросов изменения климата», — призвал глава международной организации.





О влиянии пандемии и новых вызовов также высказался министр сельского хозяйства Узбекистана Азиз Воитов:

«Пандемия и глобальные вызовы мотивируют нас пересматривать старые подходы, доказывают, как важно поощрять фермеров и агробизнес, а также внедрять новые методы ведения сельского хозяйства», — отметил он.

Азиз Воитов заявил, что Узбекистан находится в процессе преобразования агропродовольственного сектора. Для достижения цели страна планирует привлекать ведущих мировых учёных, чтобы развивать потенциал сельского хозяйства и обеспечивать население качественными продуктами питания.

Фото: Мадина Нурман.

«Мир требует новых решений и инноваций, чтобы обеспечить более высокое качество и большую доступность продовольствия», — сказал министр.

После вступительной части мероприятия премьер-министр Узбекистана и генеральный директор ФАО ознакомились с выставкой, посвящённой сельскому хозяйству.

По итогам конференции планируется принятие Самаркандской декларации. В ней страны-участницы мероприятия, как ожидается, подтвердят заинтересованность развивать сельское хозяйство наиболее экологически безопасным способом, поддерживающим биоразнообразие, с оптимальным использованием водных ресурсов, содействовать здоровому питанию населения, особенно у детей и подростков, расширять права и возможности женщин в сельских местностях, а также поддерживать на государственном уровне малые и семейные хозяйства.