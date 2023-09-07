Международная конференция по продовольственной безопасности 7 сентября открылась в конгресс-центре в Самарканде. В ней принимают участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, министры сельского хозяйства ряда стран Европы и Азии, дипломаты, а также представители международных организаций и финансовых институтов.

Глава Кабмина зачитал приветственное обращение президента Шавката Мирзиёева к участникам мероприятия и отметил, что в конференции принимают участие более 620 зарубежных гостей из 32 стран и 30 международных организаций, что «свидетельствует о большом интересе и внимании мирового сообщества».





Как отмечалось в обращении президента, пандемия коронавируса, глобальный политический и экономический кризисы привели к сбоям в цепочке поставок сельскохозяйственной продукции и росту цен. Особенно от этого страдают развивающиеся страны. Глобальное изменение климата и сокращение инвестиций в сельское хозяйство и продовольственные системы усугубляют ситуацию. Это ставит под угрозу достижение Целей устойчивого развития ООН, отмечалось в обращении Шавката Мирзиёева.

В обращении подчёркивалось, что сегодня большое значение имеет создание высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых к внешним воздействиям, улучшение племенного животноводства. Актуальным становится также создание информационно-консалтинговых центров для фермеров и мелких производителей, их обучение передовым технологиям и методам ресурсосбережения, кардинальное повышение качества агроконсультационных услуг.

По мнению президента, которое он выразил в обращении, современные технологии и методы ведения сельского хозяйства должны быть доступны фермерам как в развитых, так и в развивающихся странах.





От лица главы Узбекистана прозвучал призыв международным финансовым институтам обратить особое внимание на этот вопрос и разработать конкретные меры по расширению возможностей сельхозпроизводителей по использованию «зелёных технологий».

«Мы за полную свободу в торговле и транспортировке продуктов первой необходимости, за упрощение правил перемещения продовольственных грузов. Обеспечение безопасности и открытости торговых путей должно оставаться неизменным принципом межгосударственных отношений», — говорится в обращении президента.

Сельское хозяйство является одним из ведущих секторов экономики Узбекистана, и 27% трудоспособного населения работает в этом секторе. Поэтому особое внимание уделяется вопросам превращения сельского хозяйства в более эффективную и ресурсосберегающую отрасль, повышения уровня жизни сельского населения, обеспечения людей безопасными продуктами питания, богатыми витаминами, по низким и стабильным ценам, налаживание здорового питания.

«Конечно, формирование культуры здорового питания среди населения мира — это долгосрочный процесс. Мы считаем, что правительства всех стран, производители, учёные и медицинские работники должны работать в тесном сотрудничестве для достижения этой цели», — говорилось в обращении Шавката Мирзиёева.

Напомним, президент выдвинул инициативу о проведении конференции по продовольственной безопасности в Самарканде на саммите ШОС в сентябре 2022 года.