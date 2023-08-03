В Ташкенте, наконец, должен начаться ввод гибких тарифов на проезд в общественном транспорте (автобусах и метро). Это ожидается в ближайшие дни, сообщил «Газете.uz» источник в сфере.

Как мы писали весной, цена разового проезда повышается с 1400 до 1600 сумов при оплате транспортной картой или через приложение ATTO. При этом если пассажиру нужно делать пересадки, то общая сумма (в течение часа) будет значительно ниже, чем раньше.

К примеру, если в течение часа сменить несколько автобусов, то первая поездка обойдётся в 1600 сумов, вторая — в 400 сумов, а остальные будут бесплатными.

При пересадке с автобуса на метро первая поездка будет стоить 1600 сумов, вторая — 1000 сумов. Третья поездка на автобусе обойдётся в 400 сумов, последующие на автобусе — бесплатные. Такие же суммы будут при схеме «метро — автобус — автобус — автобус».





Если пассажир оплачивает наличными или банковской картой, стоимость проезда на каждом виде транспорта будет составлять 2000 сумов.

Вводятся также дневные тарифы — на 1, 5, 7, 10, 15, 20 дней, 1, 3, 6 месяцев и 1 год — отдельно для автобусов и для автобусов и метро.





Гибкие тарифы должны были внедрить ещё в апреле. Однако городской кенгаш народных депутатов выступил «категорически против повышения тарифа». Депутаты отложили реформу до 1 августа.

«Газета.uz» подробно описывала планируемые нововведения в июньском материале.

До этого тарифы на проезд в ОТ Ташкента повышались четыре года назад — в августе 2019 года. Тогда цена выросла с 1200 до 1400 сумов.