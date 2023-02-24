С 1 апреля плата за проезд в общественном транспорте Ташкента — метро и автобусах — может повыситься с 1400 до 2000 сумов при оплате наличными деньгами. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции ответственных органов в АИМК в пятницу.

При электронной оплате стоимость проезда составит 1800 сумов, транспортной картой — 1600 сумов.

Кроме того, планируется ввести гибкие тарифы, подразумевающие применение льготных тарифов исходя из количества пересадок с одного маршрутного транспорта на другой в течение 1 часа. То есть, если цена проезда по транспортной карте составит 1600 сумов, то вторая и следующие пересадки в течение часа в автобусе будут стоить 400 сумов (из автобуса в метро — 1000 сумов).

Кроме того, планируется ввести безлимитный дневной тариф (автобус + метро) стоимостью 6000 сумов.

Ещё должны появиться лимитные и безлимитные 1-, 10-, 15-, 20-дневные и месячный тарифные планы для проезда на общественном транспорте.

Примечание редакции: В таблице опечатка (не 1 мая, а 1 апреля), эту информацию подтвердили в ТШТХ.

Начальник Управления транспорта Ташкента Анвар Джураев сообщил «Газете.uz», что введение новых тарифов должен одобрить кенгаш народных депутатов Ташкента.