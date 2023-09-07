Правительство Китая запретило чиновникам центральных правительственных учреждений использовать смартфоны iPhone и другие устройства иностранных брендов на работе, сообщает The Wall Street Journal. Их также запрещено приносить с собой в офис.

По информации издания, распоряжение передавалось чиновникам по внутренним чатам или на собраниях.

Как отмечает газета, этот шаг стал очередной попыткой Китая по сокращению зависимости от иностранных технологий и укреплению национальной кибербезопасности на фоне стремления ограничить утечку конфиденциальной информации за рубеж.

Ранее власти страны уже вводили ограничения на использование iPhone в отдельных ведомствах, но теперь это распоряжение расширено, пишет газета.

Подобные меры могут ухудшить показатели иностранных брендов в стране, включая Apple. Компания, как поясняет издание, доминирует на китайском рынке смартфонов высокого ценового диапазона и получает от него около 19% своей общей выручки. Акции Apple упали на 3,6% после публикации новости о запрете.

«Пекин долгое время требует свои государственные предприятия заменить иностранные технологии, включая компьютеры, операционные системы и программное обеспечение, отечественными аналогами, которые власти считают безопасными и контролируемыми», — пишет The Wall Street Journal.

В 2021 году правительство КНР ограничило использование автомобилей Tesla военными и другими работникам ключевых госведомств, опасаясь потенциальных утечек чувствительной информации.

Китайские власти также требуют от ряда зарубежных компаний хранить собираемые данные на территории страны, что вынудило таких производителей, как Apple и Tesla, построить дата-центры в Китае. Однако этого недостаточно, чтобы «ослабить обеспокоенность Пекина по поводу национальной безопасности», указывает издание.

Ограничения Китая отражают аналогичные запреты в США против коммуникационного оборудования, производимого китайскими компаниями, в том числе Huawei. Кроме того, в десятках штатов американским госслужащим запрещено пользоваться приложением TikTok, принадлежащим китайской ByteDance.

Напряжённость в отношениях между Китаем и США растёт с каждым годом. В августе президент Джо Байден подписал указ, ограничивающий американские инвестиции в технологическую отрасль Китая, включая сферы разработки полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта. В октябре прошлого года США также ограничили продажу Китаю чипов для искусственного интеллекта, произведённых с применением американских технологий. Экономисты называют это противостояние «война чипов».