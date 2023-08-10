Президент США Джо Байден 9 августа подписал указ об ограничении американских инвестиций в высокотехнологичные отрасли стран, «вызывающих озабоченность». В приложении к указу уточняется, что к таким странам относится Китай, включая специальные административные районы Гонконг и Макао.

Документ позволяет Министерству финансов США регулировать инвестиции в сферах, «связанных с чувствительными технологиями, критически важными для национальной безопасности». Это полупроводники и микроэлектроника, квантовые информационные технологии и искусственный интеллект.

«Администрация Байдена привержена обеспечению безопасности Америки и защите национальной безопасности Америки путём надлежащей защиты технологий, которые имеют решающее значение для следующего поколения военных инноваций», — заявили в Минфине США.

Газета The New York Times, комментируя этот указ, отмечает, что документ ограничивает инвестиции в технологические отрасли, которые могут быть использованы для «усиления военного потенциала» Китая.

МИД Китая, в свою очередь, заявил, что «решительно осуждает и выступает против» введения США ограничений на инвестиции в китайские технологии.

«Это неприкрытое экономическое принуждение и технологическое запугивание, действие, серьёзно нарушающее принципы рыночной экономики и честной конкуренции, … и наносящее ущерб интересам как Китая, так и США и мирового бизнес-сообщества», — цитирует агентство «Синьхуа» представителя МИД КНР.