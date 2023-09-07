С 31 августа по 6 сентября в Стамбуле (Турция) прошёл XVIII чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и IX — среди женщин, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Участники прошли четыре вида соревнований в этом виде спорта: подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж (мужчины) и 2-й этаж (женщины) тренировочной башни, преодоление 100-метровой полосы препятствиями, пожарная эстафета и боевое развёртывание сил и средств при пожаре.

«Серьёзную заявку на успех представители Узбекистана сделали ещё в стартовый день чемпионата мира, когда в подъёме по штурмовой лестнице Жайрона Абдувоитова завоевала серебряную награду, финишировав с результатом 7,3 секунды. В этой же дисциплине наша мужская сборная завоевала третье общекомандное место. Оба показателя — беспрецедентны», — отметили в пресс-службе МЧС.

В следующий день первенства в преодолении 100-метровой полосы препятствий Абдулвосид Рахмонов занял третье место на пьедестале. В пожарной эстафете мужская команда на финише показала 55,6 секунды — это была первая золотая медаль в копилке национальной сборной в истории этого вида спорта.

Ещё одну бронзу в боевом развёртывании атлеты завоевали в заключительный день турнира. «В суммарном подсчёте это обеспечило главный приз соревнований — Кубок мира», — подчеркнули в пресс-службе МЧС.

Таким образом, мужская сборная МЧС Узбекистана стала чемпионом мира, завоевав в общекомандном зачёте 1 золотую и 3 бронзовых медали. На втором месте сборная Казахстана, на третьем — России.

Женская сборная МЧС Узбекистана завоевала третье место. Первое место заняла сборная МЧС России, второе — Беларуси.

Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из более чем 20 стран мира.

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