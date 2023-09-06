Украинские дети получили от благотворителей из Узбекистана гуманитарную помощь, сообщил посол Украины в Ташкенте Николай Дорошенко.

В пакет помощи вошли трикотажные изделия для мужчин, женщин и детей, а также 2000 тысяч наборов первоклассников. Набор включает рюкзак, тетрадь, альбом для рисования, цветную бумагу, набор пластилина, ручку, клей, карандаш, цветные карандаши, акварельные краски и пенал.

Гуманитарный груз получил глава Международного общества украинско-узбекской дружбы Любомир Башинский. В посольстве Украины «Газете.uz» пояснили, что это вторая партия гуманитарного груза, собранного негосударственными организациями и бизнесом Узбекистана. Первая, включающая 10,5 тонн одежды, обуви и медицинских изделий, прибыла в страну 18 августа. Отправители, как и в прошлый раз, предпочли остаться анонимными.

Наборы для первоклассников были переданы в Центр перемещённых лиц в Закарпатскую областную администрацию. Их получают дети-сироты и дети перемещённых лиц из Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областей.

«Убеждён, что анонимная благотворительность не отменяет благодарность. Выражаю искреннюю благодарность инициаторам такой акции. Она подтверждает неизменность дружбы между нашими народами», — написал посол Украины Николай Дорошенко.