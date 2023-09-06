Ханкинский районный суд по уголовным делам Хорезмской области на заседании 25 августа приговорил блогера Шабнам (Нафосат) Оллашукурову к трём годам ограничения свободы, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Верховного суда Узбекистана.

Осенью 2019 года Оллашукурова была задержана после того, как осветила поход журналиста Махмуда Раджапова и его родственников из Хорезма в Ташкент. Тогда ее арестовали на 10 суток по нескольким статьям Кодекса об административной ответственности. После объявления голодовки во время отбывания административного ареста она была помещена в Хорезмский областной психоневрологический диспансер.

В конце декабря того года её выписали. Она заявила, что не чувствует себя в безопасности, и покинула страну. Судя по описанию на странице Оллашукуровой в Facebook, она некоторое время проживала в Турции.

Как отмечается в решении суда, её задержали 14 марта текущего года в Багатском районе Хорезмской области, а с 16 марта она находилась под домашним арестом. Ей было предъявлено обвинение по части 2 статьи 139 (клевета в печатном или иным способом размноженном виде, в том числе размещённая в СМИ или интернете), пункту «а» части 3 статьи 139 (клевета, соединённая с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и пункту «а» части 3 статьи 140 (оскорбление в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или гражданского долга) Уголовного кодекса Узбекистана.

В январе активистка опубликовала видео в своём YouTube-канале «Шабнам ТВ» о возможном сексуальном, физическом и психологическом насилии над 6-летней девочкой со стороны отчима в Джизаской области и призвала правоохранительные органы изучить ситуацию. По заключению судебно-медицинской экспертизы, на теле девочки не были обнаружены какие-либо повреждения или раны. Родители девочки заявили, что Оллашукурова дискредитировала и опорочила их достоинство, говорится в решении суда.

Подсудимая частично признала вину, отметив, что получила информацию от своего знакомого, который сдавал родителя девочки квартиру. Она указала, что в своём видео она не указывала имена родителей и адрес их проживания и не пыталась их дискредитировать, а просила органы провести расследование.

В другом видео от апреля Нафосат Оллашукурова обвинила «секретную группу» Службы государственной безопасности в убийстве блогера Асаль Ходжаевой (Asalhoney). Она заявила, что предоставит доказательства, если против них будет возбуждено уголовное дело. В решении суда отмечается, что это были «безосновательные и клеветнические заявления» против сотрудников правоохранительных органов, поскольку убийцей был признан другой человек.

Блогер обвинила и. о. старшего следователя ОВД Багатского района Хорезмской области в умышленном убийстве человека. Она также поругалась с ним, когда он принёс повестку о продлении следствия и домашнего ареста по уголовное делу о клевете, возбуждённому против неё 11 марта. В решении суда говорится, что Оллашукурова оскорбила сотрудника нецензурными словами и опорочила его. Подсудимая заявила, что оскорбила его, поскольку была в эмоциональном состоянии из-за беременности.

Судья С. Хамрокулов признал блогера виновной по двум статьям Уголовного кодека о клевете и оскорблении и приговорил её к 3 годам ограничения свободы. Из этого срока вычтено время, которое она провела под домашним арестом (с 14 марта по 25 августа).

Ей запрещено покидать место проживания (дом) с 21:00 до 9:00, участвовать в массовых и других мероприятиях, использовать средства связи, включая интернет, а также покидать Хорезмскую область. Без разрешения группы пробации ОВД Багатского района она не может сменить место жительства и работу.

Сообщается, что Нафосат Оллашукурова подала апелляцию на решение суда.