Блогер и учитель английского языка Нафосат Оллашукурова, пишущая в Facebook под именем Shabnam Olloshkurova, решением суда направлена в Хорезмский областной психоневрологический диспансер. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

23 сентября органы внутренних дел Хорезмской области возбудили дело об административном правонарушении в отношении журналиста и поэта Махмуда Раджабова и его родственников, отправившихся пешком на прием к министру внутренних дел в Ташкент, а также Нафосат Оллашукуровой,

В этот же день Ургенчский городской административный суд вынес решение об административном аресте Нафосат Оллашукуровой на 10 суток по статьям 183 (мелкое хулиганство), 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел), 195 (противодействие выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел) и 202 (создание условий для проведения несанкционированных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) Кодекса об административном ответственности. На такой же срок был арестован и Махмуд Раджабов (по истечении 10 дней он был освобожден).

Как сообщили в Генпрокуратуре, 26 сентября, во время отбытия административного ареста, у Нафосат Оллашукуровой были замечены «психологические изменения», в связи с чем для нее была вызвана скорая помощь. По рекомендации психиатра ее увезли в Хорезмский областной психоневрологический диспансер для медицинского обследования.

Впоследствии психоневрологический диспансер обратился в Ургенчский межрайонный суд по гражданским делам, чтобы получить разрешение на размещение Нафосат Оллашукуровой, у которой «наблюдаются психическое расстройство, признаки психопатоподобного синдрома, паранойяльного синдрома».

В сообщении отмечается, что она «беспомощна, то есть неспособна самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности, а также представляет угрозу для себя или окружающих».

30 сентября Ургенчский межрайонный суд по гражданским делам окончательным решением направил Нафосат Оллашукурову в Хорезмский областной психоневрологический диспансер в принудительном порядке. Сейчас она получает лечение, отметили в Генпрокуратуре.

Нафосат Оллашукурова о себе сообщала, что работает учителем английского языка. На своей странице она выражала недовольство действиями государственных служащих, предлагала объединиться и создать орган по защите населения от действий чиновников, в частности, во время незаконных сносов частной собственности в Кашкадарьинской, Хорезмской и Ферганской областях.

В последних публикациях Нафосат Оллашукурова в прямом эфире освещала пеший поход Махмуда Раджабова и его родственников. Они отправились в Ташкент 22 сентября, чтобы встретиться с министром внутренних дел Пулатом Бабаджановым и добиться прекращения возбужденного против него уголовного дела, а также пожаловаться на давление со стороны сотрудников внутренних дел.

На записях видно, что колонна во главе с Махмудом Раджабовым дошла из Гурлена до Ургенча. Во время похода на встречу с ними вышли начальник УВД Хорезмской области, хоким Ургенча и другие должностные лица. Записи обрываются после нападения на них неизвестных лиц.

Отец Нафосат Оллашукуровой Болтабой Оллашукуров заявил СМИ, что его дочь никогда не страдала психическими заболеваниями.