Граждане Узбекистана смогут покупать ценные бумаги на местном фондовом рынке за счёт средств из добровольных накопительных пенсионных взносов. Это предусмотрено постановлением президента от 2 сентября (ПП-291) «О дополнительных мерах по развитию рынка капитала», сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

Министерство экономики и финансов в двухмесячный срок должно внести в Кабинет министров законопроект, предусматривающий эту возможность. При этом граждане смогут самостоятельно распоряжаться дополнительными доходами, получаемыми от купли-продажи ценных бумаг и в виде дивидендов (процентов), также до достижения ими пенсионного возраста.

Кроме того, документом планируется предоставить работникам предприятий преимущественное право на покупку акций в случае публичного размещения ценных бумаг в рамках вводимой предприятием программы ESOP (форма вознаграждения сотрудников, предоставляющая им долевое участие в компании). При этом их средства, не превышающие их месячную зарплату и приравненные к ним выплаты, которые направляются на покупку акций, освобождаются от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Кроме того, предусмотрено продление до 31 декабря 2028 года (сейчас — до 31 декабря 2024 года) льгот, предусмотренных постановлением президента от 17 января 2022 года № ПП-90 «О дополнительных мерах по внедрению эффективных механизмов поддержки рынка капитала».

В частности, до этого срока:

доходы, начисленные в виде дивидендов по акциям физических лиц — резидентов и нерезидентов освобождаются от налога на доход;

на доходы, начисленные в виде дивидендов по акциям юрлиц — нерезидентов, применяется 5-процентная ставка налога на прибыль по аналогии с юридическими лицами — резидентами;

доходы в виде начисленных процентов по облигациям хозяйственных обществ физических и юрлиц — резидентов и нерезидентов освобождаются от НДФЛ и налога на прибыль юрлиц.

Также планируется освободить от НДФЛ доходы налогоплательщика, направляемые из зарплаты и иных доходов, составляющих в совокупности до 100-кратного размера минимального размера оплаты труда в течение налогового периода (98 млн сумов), на индивидуальный инвестиционный счёт для покупки ценных бумаг, эмитированных на местном фондовом рынке, при условии их невозврата в течение 12 месяцев.

С 1 октября после размещения акций предприятий с долей государства 50% и более на фондовом рынке путём публичного приглашения не менее 30% чистой прибыли этих предприятий будут направляться на выплату дивидендов в течение не менее 7 лет, за исключением ограничений, установленных законодательством. Кроме того, с этой даты отменяется ограничение о непревышении более чем на 10% первоначальной суммы договора в случае, если оплата за услуги андеррайтеров, обслуживающих предприятия с долей государства 50% и более, превышает предусмотренный договором размер в результате размещения ценных бумаг по более высокой цене и (или) в большем количестве, чем планировалось.

С1 декабря 2023 года Национальному агентству перспективных проектов (регулятор рынка капитала) предоставляется право вносить предписания о рассмотрении вопроса смены исполнительного органа эмитента и приостанавливать выпуск ценных бумаг эмитентом за несвоевременное раскрытие информации и отчётности, предусмотренной актами законодательства о рынке ценных бумаг, два и более раз в течение одного года.

Как отмечается в документе, эти меры направлены на защиту прав миноритарных акционеров и инвесторов и стимулирование привлечения их на рынок капитала.

Как мы сообщали ранее, Национальное агентство перспективных проектов, отвечающее за криптополитику, становится регулятором рынка капитала, получив задачи, функции и полномочия Минэкономики и финансов в этой сфере. Также «Центральный депозитарий ценных бумаг» преобразуется в АО, а его акции в уставном капитале безвозмездно передаются Центробанку Узбекистана. Финансист Отабек Бакиров отметил, что это может противоречить законодательству.