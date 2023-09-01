1 сентября после двухнедельной реконструкции открылась привокзальная площадь перед терминалом внутренних авиалиний аэропорта Ташкента («Ташкент-3»), сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Заезд автотранспорта к терминалу теперь упрощён. Здесь появились три отдельные полосы: для официальных служб такси аэропорта, туристических автобусов и микроавтобусов, а также автомобилей провожающих и встречающих, в том числе такси, работающих с агрегаторами (MyTaxi, Yandex Go и другими).





Краткосрочный заезд на территорию будет разрешён всем легковым автомобилям, туристическим автобусам и микроавтобусам с ограничением времени до 10 минут. В случае превышения допустимого времени нахождения машины на полосе установленные и интегрированные с системой СБДД камеры будут автоматически отправлять нарушителям штрафы. Остановка на вафельной жёлтой разметке, разделяющей полосы, запрещена и считается нарушением, за которое также предусмотрен штраф.

«До сегодняшнего дня автотранспортные средства не имели доступа к привокзальной площади, исходя из определённых требований безопасности. Теперь мы создали необходимые условия для водителей в соответствии с мировыми стандартами для возможности оставлять и забирать пассажиров у терминала», — отметили в Службе авиационной безопасности компании Uzbekistan Airports.





В ходе реконструкции был демонтирован старый забор вокруг терминала и установлен новый. Кроме того, обновлены пункты пропуска посетителей.

Будут ли созданы условия для встречающих и что будет с автостоянкой, которая нуждается в реконструкции, не уточняется.

Реконструкция привокзальной площади проведена согласно постановлению правительства от 17 апреля 2023 года о повышении качества обслуживания в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах.





В компании напомнили, что до 1 января 2024 года реконструкция привокзальных площадей будет проведена во всех международных аэропортах Узбекистана.

Недавно «Газета.uz» с участием урбаниста Искандара Солиева готовила репортаж о том, как неудобна привокзальная площадь у международного терминала аэропорта Ташкента.