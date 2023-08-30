Американская делегация Ассоциации городов-побратимов «Сиэтл — Ташкент» посетила столицу Узбекистана в честь 50-летия установления побратимских отношений между городами. 29 августа представители делегации ознакомились с состоянием парка «Сиэтл» в Ташкенте, сообщает корреспондент «Газеты.uz».





«Я была здесь пять лет назад, а также в 1991 году, — рассказала участник делегации Карен Сегар. — Парк очень изменился с тех пор. Они закрыли часть, но парк сейчас находится в лучшем состоянии, чем тогда».





Парк «Сиэтл» был построен в 1988 году на территории парка имени Кирова (потом — парк Бабура, ныне — парк Дружбы). В дореволюционные годы здесь находилась дача генерал-губернатора Туркестанского края Кауфмана. В ходе реконструкции в 2021 году был благоустроен и парк «Сиэтл».

При открытии парка канавки в нём и бассейны вокруг деревьев были облицованы керамической плиткой с рисунками американских детей. В ходе реконструкции их обновили, сохранив при этом схожесть с оригинальными образцами.





«Старые, настоящие плитки почему-то всё равно сохранились лучше новых», — отметил учитель Ташкентской международной школы Скотт. Он переехал в Ташкент из Сиэтла 12 лет назад, но о существовании парка имени родного города узнал лишь недавно.

Отреставрирована была и скульптурная композиция «Четыре поколения» американского скульптора Ричарда Байера. К приезду делегации в этом году персонажам скульптуры в очередной раз приделали кисти рук — их регулярно отбивают вандалы.





Американская делегация огорчилась строительством в непосредственной близости парка. Впечатление от благоустроенной среды портит шум строительной площадки и резкие черты подъёмных кранов за зеленью высоких деревьев.

«Пять лет назад парк был в очень плохом состоянии, — поделился участник делегации Фред Лундахл. — Сюда приходили пьяницы и ломали плитки по ночам. Администрация знала, что мы скоро приедем. Парк привели в хорошее состояние, что нас всех обрадовало, но потом случилась стройка. Мне очень грустно это видеть, но малая часть парка живёт, и это — память».





Изначально площадь дачи Кауфмана составляла 16 га. Со временем часть территории парка отдали под цветочный базар, рестораны и парковку. С 2018 года город стал отводить территорию парка под строительство многоквартирных домов и бизнес-центров.

В ноябре 2021 площадь парка Дружбы составляла уже 12 га. Хоким Яккасарайского района Анвар Сайфутдинов в тогдашнем интервью корреспонденту «Газеты.uz» говорил, что приостановил строительство многоэтажного здания, поскольку у застройщика не было разрешения. Сегодня сооружение продолжает расти вверх.

С 2022 года под масштабное строительство отдали территорию цветочного базара и место, где находилось кафе «Сиэтл». Сегодня строительный забор вплотную подошёл к территории парка «Сиэтл».

За оградой стройплощадки осталась капсула, заложенная при строительстве парка жителями американского города. Она представляла собой каменный объект с бронзовым медальоном, на котором выгравированы географические координаты Сиэтла. Такая же копия с координатами Ташкента есть в парке имени столицы Узбекистана в Сиэтле.

Посол США в Узбекистане Джонатан Хеник отметил «Газете.uz», что заместитель хокима города Ташкента по вопросам туризма Фахриддин Давруков обещал, что строительные заборы близ парка — временная мера. По завершении строительства заборы уберут, а территория парка, отведённая для строительства, будет восстановлена.





К визиту делегации администрация парка Дружбы открыла музей Сиэтла, а также ворота, выходящие на улицу Шота Руставели. По канавкам, обрамляющим деревья, побежали ручейки. В фонтане «Глобус» забилась вода.

Эти функции парка запускают лишь к визиту делегации Ассоциации городов-побратимов «Сиэтл — Ташкент», которая посещает столицу Узбекистана раз в пять лет, а также во время приезда других официальных лиц.





«Мы бы хотели, чтобы парк был открыт для всех, для простого народа, чтобы люди больше знали об отношениях городов-побратимов», — подчеркнул вице-президент ассоциации Фазлиддин Шамсиев в своём обращении к послу США в Узбекистане Джонатану Хенику.

«Я уверен, что администрация Ташкента постарается сохранить такое значимое для людей место, как парк „Сиэтл“. Наше посольство поддерживает побратимские отношения, но не участвует в принятии решений [о функционировании парка], потому что побратимские отношения строятся между людьми и жителями двух городов, а не между правительствами», — сказал посол США.





Джонатан Хеник отметил, что встреча в парке подчёркивает важность дружбы между странами, которая в первую очередь строится между людьми, имеющими возможность встречаться и объединяться для каких-либо проектов.

«Мне греет душу, что дружба Ташкента и Сиэтла является одной из старейших побратимских отношений в мире, отмечая 50-летие в этом году», — сказал посол.

Как содержится парк «Ташкента» в Сиэтле

Вице-президент Ассоциации городов-побратимов «Сиэтл — Ташкент» Фазлиддин Шамсиев рассказал, что парк «Ташкент» был открыт в Сиэтле в 1974 году. В нём проводят национальные праздники, в честь Навруза и Дня независимости готовят плов и накрывают столы. Всех соотечественников, а также делегации Узбекистана, посещающие Сиэтл, приводят в парк «Ташкент».





Государство полностью покрывает расходы на содержание парка «Ташкент», рассказал «Газете.uz» волонтёр делегации Сарвар Абдукаримов. Он живёт в Сиэтле более 10 лет. По его словам, несмотря на то, что чистоту в парке поддерживают муниципальные службы, волонтёры приходят помогать с уборкой.





Парк «Ташкент» гораздо меньше парка «Сиэтл» и больше похож на небольшой сквер, рассказал Сарвар Абдукаримов. Главным украшением зелёной зоны и символом дружбы между городами служит скульптура с птицей Хумо заслуженного скульптора Узбекистана Якова Шапиро.





Фотографии с выставки «Строители Дружбы» Марата Садыкова

В августе 2022 года в ташкентской галерее Human House открылась выставка «Строители Дружбы — Builders of Friendship». Молодой художник Марат Садыков во время строительства парка «Сиэтл» рисовал портреты рабочих, а также пейзажи.

Выставку «Строители Дружбы» открыли для того, чтобы найти изображённых на графических портретах людей и подарить их владельцам, как того хотел покойный Марат Садыков, ставший членом Академии художеств Узбекистана, чьи работы представлены в галереях, музеях и частных коллекциях в США, России, Германии, Италии, Франции и других странах.



