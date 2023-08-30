Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, посещая реконструированную Республиканскую детскую библиотеку во вторник, побеседовал с детьми о пользе чтения, а также плюсах и минусах современных мобильных устройств. Видеозапись об этом опубликовала пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев рассказал, что его трёхлетний внук учит китайский язык. «Тот, кто знает язык, познаёт весь мир. Для знающего язык открыты двери всего мира, говорили наши предки. Поэтому пусть двери мира будут для вас открыты в будущем», — отметил он.

«Надеюсь, эта библиотека вам понравилась, и вы чаще будете сюда приходить и дружить с книгами, я буду очень вам за это благодарен», — сказал президент.

«У меня много внуков. Я им говорю: „Больше читайте“. Но то, что сейчас вас (детей — ред.) больше всего интересует — это только телефон. Это то, что мне не нравится (улыбается). Очень жаль, я не люблю, когда они сидят в телефонах», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Но они говорят: „Дедушка, вы можете не любить это, но сейчас весь мир в телефоне. Я могу узнавать о происходящем в мире через телефон“. Поэтому я могу это любить или не любить. Но сейчас это требование времени. И нам, чтобы соответствовать времени, приходится быть в телефоне», — заключил он.

«Мы с вами познакомились. Передайте родителям от моего имени спасибо за то, что отправляют детей в библиотеку. Договорились? Будьте здоровы!» — попрощался с детьми президент.

«Газета.uz» публиковала фотографии интерьера обновлённой библиотеки. Мы также публиковали интервью с автором проекта реконструкции, главой петербургского архитектурного бюро Ludi Architects Любовью Леонтьевой.

31 августа в библиотеке состоится день открытых дверей. Запланирован ряд мастер-классов и лекций.