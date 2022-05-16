Республиканская детская библиотека в Ташкенте, возведённая в 1893 году по проекту архитектора И. А. Маркевича, признана архитектурным памятником столицы начала XX века и внесена в национальный перечень памятников материального наследия, охраняемых государством. В сентябре 2020 года Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана представил проект реконструкции библиотеки, которую планировалось провести на средства меценатов и завершить к марту 2021 года.

Недавно активист Абу-Али Ниязматов написал в Facebook, что историческое здание находится в плачевном состоянии. «Газете.uz» удалось получить информацию о судьбе проекта в Фонде развития культуры и искусства.

Фото: «Газета.uz».

Сроки реконструкции сдвинуты

«Разработанные в проекте планировки сроки были пересмотрены с учётом новых данных, также были внесены изменения в дизайн-проект», — сообщили в фонде.

В ходе ремонтных работ в полости стен реставраторы обнаружили исторические колонны. Они были частью оригинального облика центрального интерьера здания в конце XIX века. В начале 1990-х колонны были полностью замурованы в стены, и на планах здания тех лет их уже нет, рассказали в организации.

В связи с новыми находками в ходе работ сроки сдачи объекта были сдвинуты, т. к. началась активная работа по реконструкции колонн. Теперь запуск проекта запланирован на конец 2022 года.

«Мы восстанавливаем здание, построенное в XIX веке, и создаем в нём новую культурно-образовательную институцию. Реконструкция практически не затронет сохранившиеся элементы интерьера и планировку», — сказала исполнительный директор Фонда Гаянэ Умерова. Помимо открытых фондов, в библиотеке появятся коворкинг для детей, лаборатории и студия для работы с цифровым контентом, а в просторном зале-трансформере будут проходить лекции и мастер-классы. Прилегающая к зданию территория превратится в общественное пространство, отметила она.





Фото: «Газета.uz».

О проведённых работах

Проект реконструкции библиотеки был разработан архитектурным бюро Ludi Architects (Санкт-Петербург), которое специализируется на работе с музеями и зданиями культурных объектов, в частности с библиотеками и книжными фондами.

За прошедшие два года были проведены следующие работы:

гидроизоляция фундаментов;

демонтаж неоригинальных перегородок для приближения к исторической планировке;

работы по электрике;

монтаж системы вентиляции, отопления и охлаждения;

замена кровли;

подготовительные исследования — изучение планов здания на различных этапах его существования, планов конструкции и эскизов отделки, подбор материалов.

Для реставрации были привлечены специалисты из Санкт-Петербурга, сообщили в фонде.

«Живой процесс реставрации любого памятника связан с новыми открытиями, и, естественно, это иногда приводит к корректировке сроков выполнения работ», — отметил Алексей Михайлов, архитектор-реставратор, представляющий «АСМ Групп». Он назвал совершенно неожиданным обнаружение исторических оштукатуренных колонн с базами и капителями в толще стен в одном из интерьеров, частично сохранивших свою историческую отделку.

«Это открытие повлияло не только на проектные решения, но и в целом сказалось на новой планировочной структуре здания. Более тщательная проработка объекта с учётом новых находок позволяет улучшить реализацию проекта и сохранить уникальные детали и фрагменты здания», — сказал Алексей Михайлов.

Он описал состояние объекта так: «В здании сохранились исторические потолки и отделка стен, в одном из помещений сохранился камин. Сохранилась строгая классическая отделка стен с профилированными штукатурными филенками и потолок большого зала — большая орнаментальная розетка в центральной части и орнаменты в углах потолка. Пожалуй, именно потолок большого зала наиболее сохранил свою декоративную отделку. Сохранился и достаточно простой пристенный камин».





Фото: Фонд развития культуры и искусства.

Работы по реставрации также прокомментировала Любовь Леонтьева, генеральный директор Ludi Architects.

«Для архитектора работу с историческими объектами можно сравнить с археологией: в процессе работ по реализации ты совершенно точно можешь быть уверен, что столкнешься с множеством „открытий“, исторических наслоений и сюрпризов, которые как частично, так и полностью могут повлиять на уже разработанный проектный материал», — сказала она.

«В своей работе мы очень трепетно относимся к любым историческим элементам и всегда живо откликаемся на возможность и потребность что-либо сохранить», — подчеркнула Любовь Леонтьева. Опыт нашего бюро по большей части связан с объектами, построенными в более северных регионах, и было интересно обнаружить конструкции внутренних стен, собранные из деревянных брусков и сырцового кирпича. Многие из этих конструкций требуют дополнительного усиления.

В процессе демонтажа штукатурного слоя были обнаружены заложенные исторические проёмы, которые открывают новый потенциал для планировочной организации пространств и восстановят исторические связи внутри здания.

Глава бюро также отмечает, что исторические колонны, являвшиеся частью дошедшего до наших дней облика одного из центральных помещений библиотеки, стали одной из самых любопытных и неожиданных находок. В настоящий момент ведутся работы по их реставрации.

«Здание сильно пострадало из-за постоянного контакта его основания с грунтовыми водами. Об этом свидетельствовало поражение всех поверхностей стен и потолков плесенью», — сказала Любовь Леонтьева. Она сообщила, что потребовалась масштабная работа по усилению и гидроизоляции здания, а также системе водоотведения на самой территории.

Справка Фонда развития культуры и искусства: Здание Республиканской детской библиотеки относят к так называемому «туркестанскому модерну». В начале XX века постройка принадлежала бухарским евреям — братьям Вадьяевым — богатым хлопкопромышленникам из Коканда, которые некогда владели легендарным отелем «Метрополь» в Москве. Позднее в здании располагались Ташкентская городская Дума и Общественное собрание, а жилая часть превратилась в детскую библиотеку.

Создателем туркестанского модерна, или туркестанского колониального стиля, обычно называют архитектора, инженера и главу строительного ведомства Туркестанского края Вильгельма Соломоновича Гейнцельмана, который более 20 лет руководил строительством в Ташкенте и окрестностях.

Для туркестанского модерна характерна асимметрия пропорций, наличие нестандартных архитектурных элементов — например, круглых окон, разная высота отдельных объемов здания. Ташкентские здания этого периода отличаются особым цветом кирпича — буро-жёлтым. В отличие от красного или белого кирпича Западной Европы, при возведении зданий в Ташкенте использовался кирпич, изготовленный по местным технологиям, разработанным для строительства культовых исламских сооружений.