Прокуратура Бишкека подала иски о ликвидации общественного фонда «Клооп Медиа» (издание Kloop.kg) в Октябрьский и Первомайский районные суды из-за публикаций, дискредитирующих органы власти. Об этом говорится в заявлении редакции сайта. Издание заблокировано в Узбекистане.

Для справки: Независимое издание Kloop начало свою работу в июне 2007 года и является одним из самых популярных новостных сайтов в Кыргызстане. Издание, помимо новостей, специализируется на репортажах, дата-исследованиях и расследованиях о коррупции.

Иск подан в связи с «осуществлением деятельности, выходящей за рамки предусмотренного уставом». Согласно заявлению прокуратуры, «Клооп Медиа» не значится в государственном реестре СМИ, а в уставе организации не указано распространение информации.

В исковом заявлении отмечается, что Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана провёл экспертизу публикаций Kloop и пришёл к выводу, что они «направлены на резкую критику проводимой политики действующей власти.

«Более того, большая часть материалов носит сугубо негативный характер, направленный на дискредитацию представителей государственных и муниципальных органов», — сказано в заявлении.

В документе также говорится, что в ноябре 2021 года ГКНБ начал досудебное производство в отношении Kloop по факту «публичных призывов к захвату власти». Экспертиза материалов издания тогда показала, что они «содержат в себе скрытые манипуляции мнением общества, которому навязывают не соответствующие действительности негативные процессы и создают оппозицию любым начинаниям действующего правительства».

«Мы встречаемся с таким давлением, которое можно сравнить с 2010 годом, когда у власти был [бывший президент Кыргызстана Курманбек] Бакиев. Мы знаем, что тогда тоже на журналистов давили, издания закрывались и мы знаем некоторые кейсы убийств… Власти используют любые средства, чтобы закрыть рты неугодным лицам», — прокомментировала иск прокуратуры главный редактор Kloop Анна Капушенко.

Ранее Kloop опубликовало расследование об открытии академии «Барселоны», в котором говорится, что родственники главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и приближённые президента Кыргызстана Садыра Жапарова числятся среди владельцев франшизы футбольного клуба. Глава страны позже подтвердил данные журналистов, но отметил, что проект реализуется за счёт частного финансирования, а из государственного бюджета «не взяли ни одного тыйына».

Жапаров также обратился к «тем, кто называет себя свободными журналистами», в том числе работает в таких изданиях, как Kloop. Он заявил, что у них «изначально сложился такой подход» — «приносить кыргызам только вред, а не пользу» и подчеркнул, что «дальше так не пойдёт».

«Излагая только негатив и ища во всем подвох, вы отпугиваете инвесторов, готовых вложить в страну миллиардные суммы. Стоило бы лучше порадоваться, что Ташиевы и Жапаровы тянут возможности в страну, а не вывозят из неё», — сказал глава Кыргызстана.

Это не первый случай, когда власти Кыргызстана пытаются закрыть местное издание. В апреле этого года суд в Бишкеке постановил прекратить работу сайта «Азаттык» (кыргызская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода) по иску Министерства культуры. В июле стороны достигли мирового соглашения.