Бишкекский городской суд 12 июля утвердил мировое соглашение между Министерством культуры Кыргызстана и «Азаттык Медиа», отменив решение о закрытии издания. Об этом говорится на сайте Радио «Азаттык» — кыргызского отделения Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL). Сайт «Азаттыка» недоступен в Узбекистане.

Издание сообщило, что видео, ставшее поводом для судебного иска, больше не доступно на веб-сайтах RFE/RL, так как из-за изменения общих протоколов хранения контента на ресурсах медиакорпорации материалы «не хранятся бесконечно долго».

«Учитывая решение суда об утверждении мирового соглашения, Министерство [культуры] направит письмо в Министерство цифрового развития Кыргызской Республики о необходимости возобновления работы сайта „Азаттыка“», — отмечается в сообщении издания.

В Министерстве культуры Кыргызстана, в свою очередь, заявили, что «Азаттык Медиа» «удалило на всех своих ресурсах» видеоматериал о конфликте на кыргызско-таджикской границе, из-за которого ведомство подало в суд на издание.

Как пытались закрыть «Азаттык»

Поводом для иска Минкультуры стал выпуск телеканала «Настоящее время» (является частью холдинга RFE/RL) от 16 сентября 2022 года под названием «Тяжёлые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана». По версии Минкультуры, материал содержал «недостоверные сведения», «противоречащие национальным интересам» Кыргызстана.

Для справки: В сентябре 2022 года на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном произошёл военный конфликт, в результате которого в общей сложности погибли 94 человека, а более 150 получили ранения. Стороны обвинили в нападении друг друга. В марте правозащитная организация Human Rights Watch выпустила доклад, в котором утверждается, что силы обеих стран причастны к убийствам и ранениям гражданских лиц и их действия могут быть приравнены к военным преступлениям. В репортаже «Настоящего времени» журналисты использовали источники с обеих сторон конфликта, а также дали слово людям в Таджикистане, пишет BBC.

В конце октября 2022 года Минкультуры приостановило на два месяца работу сайта радио «Азаттык» после того, как издание не стало удалять видеоматериал. В министерстве заявили, что материал содержит «неподтверждённую информацию о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан», «вызывающую ненависть, дискриминацию и раскол среди граждан». Счета «Азаттык Медиа» были заблокированы по требованию Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

В декабре Минкультуры решило продлить блокировку «Азаттыка» до тех пор, пока издание не удалит материал. В январе ведомство подало в суд на «Азаттык Медиа», требуя закрыть организацию.

В апреле Ленинский районный суд города Бишкека удовлетворил иск Минкультуры о прекращении деятельности «Азаттыка» как СМИ.

В Amnesty International назвали закрытие «Азаттыка» «серьёзным ударом по свободе слова» в Кыргызстане.

«Утверждение властей Кыргызстана о том, что видео, опубликованное Радио „Азаттык“, пропагандирует ненависть, лишь послужило ложным предлогом, чтобы закрыть независимое СМИ», — заявила тогда директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

В Комитете защиты журналистов заявили, что закрытие «Азаттыка» посылает «пугающий сигнал независимым СМИ страны и вызывает серьёзные вопросы о том, в каком направлении кыргызские власти хотят вести свою страну».

Реакция на мировое соглашение

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев заявил, что мирное соглашение между «Азаттык Медиа» и Минкультуры «ещё раз свидетельствует о том, что в стране никто не собирается ущемлять свободу слова или дискриминировать то или иное СМИ».

По его словам, на имя Жапарова поступило письмо от нового генерального директора RFE/RL Джеффри Гедмина, информирующее о том, что материал о приграничном конфликте больше недоступен.

Султанбаев добавил, что «законам страны, запрещающим распространение недостоверной информации, должны подчиняться все без исключения». «Всегда говорил и повторюсь — свобода слова у нас была, есть и будет», — написал он.

Решение суда об отмене дела против «Азаттык Медиа» прокомментировало и посольство США в Кыргызстане.

«Возобновление деятельности „Азаттыка“ важно для свободы прессы и является шагом в правильном направлении, чтобы все голоса были услышаны в Кыргызской Республике», — говорится в заявлении посольства.