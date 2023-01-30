Узбекистан и Кыргызстан договорились упростить пересечение границы для своих граждан, сообщает УзА.

Соответствующие изменения и дополнения вносятся в межправительственное соглашение о взаимных поездках граждан, подписанное в октябре 2006 года. Обмен протоколами о поправках в этот документ состоялся в рамках визита Шавката Мирзиёева в Бишкек 27 января.

Теперь все граждане Узбекистана смогут въезжать в Кыргызстан с ID-картами, без предъявления паспорта. Аналогичный порядок распространится и для кыргызстанцев при въезде в Узбекистан.

Информация о гражданах, пересекающих границу, будет фиксироваться в электронном виде, поэтому отпадёт необходимость ставить штампы в паспортах.

Этот порядок будет действовать при пересечении границы любыми видами транспорта — самолётами, поездами, автомобилями, автобусами. Он вступит в силу после утверждения обеими странами. Ожидается, что это может занять около двух месяцев.

Агентство пишет, что это облегчит жизнь жителям, проживающим в Сохском, Шахимарданском, Чунгаринском районах, которые являются эксклавами Узбекистана, а также «закончится бюрократия при пересечении границы».

По данным УзА, Кыргызстан стал первой страной, с которой Узбекистан налаживает порядок пересечения границы с помощью ID-карт.

В ноябре премьер-министр Абдулла Арипов сообщал, что во время переговоров в марте стороны договорились разработать систему, которая будет отмечать въезд и выезд жителей по ID-картам (внутренний паспорт Узбекистана) граждан.