Узбекистан совместно с ЮНЕСКО учредили Международную премию ЮНЕСКО — Узбекистан имени Абу Райхана Беруни по стимулированию научного диалога путём пропаганды этики в области искусственного интеллекта. Об этом говорится в постановлении президента Шавката Мирзиёева от 25 августа.

Решение принято в целях стимулирования этических аспектов, инклюзивности и культурного разнообразия в области искусственного интеллекта, говорится в документе.

В постановлении сообщается, что в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже (Франция) 4−8 сентября пройдёт международная выставка и мероприятия, посвящённые жизни и творчеству учёного и философа.

К выставке будет издан специальный каталог, содержащий копии хранящихся в библиотеках мира рукописей Беруни. В рамках мероприятия состоится концерт Государственной филармонии Узбекистана.

В августе прошлого года президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о широком праздновании в международном масштабе 1050-летия Беруни (973−1048). Документом были намечены капитальный ремонт и благоустройство территорий памятников и мест поклонения, связанных с именем Беруни, строительство в Берунийском районе Каракалпакстана комплекса Беруни с научно-просветительскими, культурно-досуговыми и туристическими объектами, реставрацию рукописей и других культурных ценностей, относящихся к наследию мыслителя.

1050-летия со дня рождения Беруни отмечается в 2022—2023 годах при участии ЮНЕСКО. Это предложение было инициировано Узбекистаном при поддержке Таджикистана, Ирана и Турции.