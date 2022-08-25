Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 августа подписал постановление о широком праздновании в международном масштабе 1050-летия великого мыслителя и учёного-энциклопедиста Абу Райхана Беруни (973−1048).

Мы писали, что в апреле 2021 года решением Генеральной конференции ЮНЕСКО празднование 1050-летия Беруни было включено в список международных годовщин ЮНЕСКО, отмечаемых в 2022—2023 годах.

Постановлением запланирован ряд мероприятий, в том числе:

капитальный ремонт и благоустройство территорий расположенных в стране памятников и мест поклонения, связанных с именем Беруни, включая мемориальные комплексы, установленные в его честь, налаживание международных туристических маршрутов «Наследие великого Беруни»;

строительство в Берунийском районе Каракалпакстана до конца 2023 года комплекса Беруни, организация на его территории научно-просветительских, культурно-досуговых и туристических объектов;

реставрацию рукописей и других культурных ценностей, относящихся к научно-творческому наследию мыслителя, создание необходимых условий для их надежного хранения;

укрепление материально-технической базы Каракалпакского отделения Академии наук и Хорезмской академии Маъмуна, организацию в них лаборатории, специализированной на реставрации и консервации объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, музейных экспонатов, а также её оснащение современным оборудованием;

проведение научных исследований в международном масштабе в целях изучения наследия Беруни, создание научных, художественно-публицистических произведений на эту тематику, издание произведений зарубежных учёных на узбекском и каракалпакском языках;

создание высококачественной медиапродукции и аудиовизуальных произведений, передача их в эфир в отечественных и зарубежных СМИ, размещение в интернете с применением «таких современных технологий широкой пропаганды, как хештег и челлендж, в мировом масштабе»;

учреждения международной премии имени Абу Райхана Беруни в целях награждения лиц и научно-творческих учреждений, внёсших огромный вклад в изучение и популяризацию в мировом масштабе наследия Беруни;

осуществления строительной и благоустроительной работы в мемориальных комплексах Беруни в других странах.

В Каракалпакстане и Хорезмской области состоятся международные конференции и научно-просветительские мероприятия, посвященные жизни и деятельности Беруни, а также его вкладу в развитие мировой цивилизации. В Ташкенте намечен международный форум, посвященный 1050-летию Беруни.

Планируется поэтапно издать серию полного собрания произведений Беруни путём сбора всех произведений учёного на узбекском, каракалпакском, русском, английском, арабском языках и фарси за счёт средств целевого Фонда поддержки духовности и творчества.

Беруни родился 4 сентября 973 года недалеко от древней столицы Хорезма — Кята (ныне город Беруни) и внёс огромный вклад в развитие математики и астрономии, включая разработку теоретических производных астрономических параметров и табличных функций для облегчения вычислений. планетарных позиций, отмечается в заявке.

Беруни оставил большое научное наследие, создав около 150 работ, которые принадлежали практически всем отраслям точных, естественных и гуманитарных наук того времени. Он также известен как межкультурный историк, проводивший исследования, посвящённые различным календарным системам, истории правителей, героев, политическим событиям, культуре, традициям и морали.