1050-летия со дня рождения учёного и философа Абу Райхана Беруни (973−1048) будет широко отмечено в 2022—2023 годах при участии ЮНЕСКО. Такое решение на 211-й сессии, которая проходит онлайн с 7 по 21 апреля, одобрил Исполнительный совет ЮНЕСКО, сообщил Азиз Абдухакимов, заместитель премьер-министра и председатель Национальной Комиссии Узбекистана по делам ЮНЕСКО.

«Предложение было инициировано Республикой Узбекистан при поддержке Таджикистана, Ирана и Турции. Этот вопрос теперь будет внесен на утверждение 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится в ноябре этого года в городе Париже», — сообщил вице-премьер.

Фото: ЮНЕСКО.

«Абу Райхан Мухаммад ибн Ахмад Беруни был великим средневековым учёным-энциклопедистом, астрономом, математиком, философом, географом, этнографом, антропологом, геологом, историком, ботаником, фармакологом и гуманистом», — говорится в заявке, которую рассмотрел совет.

Беруни родился 4 сентября 973 года недалеко от древней столицы Хорезма — Кята (ныне город Беруни в Каракалпакстане) и внёс огромный вклад в развитие математики и астрономии, включая разработку теоретических производных астрономических параметров и табличных функций для облегчения вычислений. планетарных позиций, отмечается в заявке.

Беруни оставил большое научное наследие, создав около 150 работ, которые принадлежали практически всем отраслям точных, естественных и гуманитарных наук того времени.

Работы Беруни были переведено на большое количество языков и пользуются признанием по сей день.

«Беруни также известен как межкультурный историк, проводивший исследования, посвященные различным календарным системам, истории правителей, героев, политическим событиям, культуре, традициям и морали, которые служат пониманию различных культур и общих интеллектуальных достижений», — отмечается в заявке.