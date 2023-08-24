В Кыргызстане 22−23 августа прошёл Кубок мира по самбо среди взрослых. Сборная Узбекистана завоевала 3 золотые, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей, сообщает Министерство молодёжной политики и спорта.

В соревнованиях за призовые места боролись самбисты из разных стран мира в 24 весовых категориях. Члены сборной Узбекистана завоевали 18 медалей.

Золото

88 кг: Соҳиб Ҳасанбоев (боевое самбо);

98 кг: Ислом Носиров (боевое самбо);

59 кг: Шаҳзода Азатова (боевое самбо).

Серебро

64 кг: Сардор Олимжонов;

71 кг: Дилшодбек Йўлдошев;

98 кг: Неъмат Ёқубов;

50 кг: Гулсевар Ўроқова;

80 кг: Ҳосият Машарипова;

58 кг: Эгамберган Искандаров (боевое самбо);

71 кг: Ойбек Солиев (боевое самбо);

72 кг: Гулина Облоқулова (боевое самбо).

Бронза

71 кг: Убайдулло Мўминов;

98 кг: Мирзоҳид Тўхташев;

54 кг: Фароғат Нурмаматова;

72 кг: Бегойим Ҳайитова;

58 кг: Лутфилла Сайдаматов (боевое самбо);

88 кг: Зафар Аҳроров (боевое самбо);

59 кг: Мамлакат Султонова (боевое самбо).

В соревнованиях принимали участие команды из Армении, Болгарии, Казахстана, Камеруна, Китая, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, а также спортсмены из России и Беларуси, которые в соответствии с решением исполкома Международной федерации самбо выступили под флагом ФИАС.

Россия возглавила общекомандный зачёт с 15 золотыми, 10 серебряными и 7 бронзовыми медалями. Второе место у сборной Казахстана (5−0-11) и третье — у Узбекистана (3−8-7).

При этом команда в боевом женском самбо первое место заняла сборная Узбекистана.