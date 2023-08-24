Страны БРИКС на саммите в Йоханнесбурге приняли решение о расширении союза с 5 до 11 членов, сообщает Al Jazeera. В объединение войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Членство этих стран в БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.

В настоящее время в союз, основанный в 2006 году, входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. На их долю приходится более 40% населения планеты и около 26% мировой экономики.

«Нынешнее расширение [БРИКС] носит исторический характер», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он добавил, что расширение также придаст «новую жизненную силу» механизму сотрудничества БРИКС и «ещё больше укрепит силы, выступающие за мир и развитие во всем мире».

Накануне саммита власти ЮАР сообщали, что официально заявки на присоединение к БРИКС подали 23 государства. Всего свою заинтересованность выразили около 40, включая Алжир, Индонезию, Казахстан и Кубу.

На саммите в столице Южной Африки, который проходил с 22 по 24 августа, лично присутствовали лидеры четырёх государств — Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Президент России Владимир Путин на встречу не приехал из-за выданного Международным уголовным судом ордера на его арест по обвинению в военных преступлениях. Вместо него страну представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

В рамках саммита также прошло заседание Диалога глав государств в формате «БРИКС плюс», участие в нем в режиме онлайн принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В своей речи он предложил исключить глобальные поставки продовольствия и удобрения «из-под воздействия любых санкций» и подчеркнул, что Казахстан «хотел бы внести вклад в развитие потенциала БРИКС в качестве государства-участника».