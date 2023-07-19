Президент России Владимир Путин не будет участвовать в саммите БРИКС, который состоится в августе в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщается на сайте президента ЮАР Сирила Рамафоса.

«По обоюдному согласию, президент Российской Федерации Владимир Путин не будет участвовать в саммите, но Российская Федерация будет представлена Министром иностранных дел Сергеем Лавровым», — говорится в сообщении.

Поездка в ЮАР могла стать первым официальным зарубежным визитом Путина после того, как Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в марте выдал ордер на его арест по обвинению в незаконной депортации украинских детей, пишет BBC.

ЮАР является участницей Римского статута и признает юрисдикцию МУС, что обязывало властей страны в случае прибытия Путина на ее территорию задержать его по ордеру.

Последние несколько месяцев ЮАР пыталась договориться с Россией о формате участия Путина в саммите. Ранее стало известно, что правительство страны предложило Москве, чтобы российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров, но тогда получило отказ.

«Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом его арестовать», — объяснил вице-президент ЮАР Пол Машатиле, добавив, что в ЮАР «будут рады», если Путин не приедет.

Президент ЮАР в июне также обращался в МУС с просьбой разрешить стране не арестовывать президента РФ в случае его приезда, поскольку арест был бы равносилен объявлению войны.