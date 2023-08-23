Компания «Узбекнефтегаз"и государственная нефтегазовая компания Азербайджана SOCAR подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба SOCAR.

В рамках азербайджано-узбекского бизнес-форума между сторонами был дописан договор об участии «Узбекнефтегаза» в нефтегазовых проектах в Азербайджане, а также соглашение о сотрудничестве между SOCAR, Министерством горнодобывающей промышленности и геологии и АО «Узбекнефтегаз» по участию SOCAR в нефтегазовых проектах в Узбекистане.

Фото: МИПТ.

Как мы сообщали ранее, «Узбекнефтегаз» совместно с SOCAR планирует приступить к разработке трёх углеводородных месторождений в Азербайджане в 2024 году.

Кроме того, ожидается участие SOCAR в геологоразведочных работах в Узбекистане, а также оказание компанией услуг. «Узбекнефтегаз» и SOCAR планируют создать совместную компанию SOCAR Training.

По итогам встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа и главы «Узбекнефтегаз» Баходиржона Сидикова стороны также подписали Меморандум о намерениях по торговле и логистике нефти, нефтехимической, газохимической и других нефтепродуктов.

Напомним, в октябре 2019 года сообщалось о планах «Узбекнефтегаза» и SOCAR совместно добывать нефть в азербайджанской части Каспийского моря.

В марте нынешнего года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе визита в Азербайджан заявил, что узбекская сторона готовит с SOCAR «большой проект в нефтегазовой отрасли». Ранее «Узбекнефтегаз» не осуществлял проекты за пределами Узбекистана. В январе 2018 года президент Шавкат Мирзиёев поручил компании активизировать работу по выходу на международные рынки.

Из-за истощения запасов и технологических потерь производство газа в Узбекистане в последние годы продолжает падать. Добыча природного газа в республике по итогам 2022 года снизилась на 4% по сравнению с 2021 годом — до 51,665 млрд кубометров, а нефти выросла на 1,8% — до 787,8 тысяч тонн.