Компания «Узбекнефтегаз» и азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR намерены изучить возможности совместной добычи нефти на шельфе Каспийского моря, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Первый заместитель министра энергетики Узбекистана Журабек Мирзамаxмудов и председатель правления «Узбекнефтегаза» Баходыр Сидиков в ходе переговоров в Баку с президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере.

По итогам переговоров стороны подписали дорожные карты, предусматривающие скорейший переход к реализации проектов SOCAR в Узбекистане. Стороны также достигли договоренности по созданию производства нефтегазового оборудования и комплектующих для бурения и капитального ремонта скважин в Узбекистане.

В мае «Узбекнефтегаз», SOCAR и BP Exploration (Caspian Sea) подписали соглашение по проведению геологоразведочных работ в узбекской части Аральского моря, Самско-Косбулакском и Байтерекском инвестиционных блоках Устюртского региона. Тогда же «Узбекнефтегаз» и SOCAR подписали соглашение по увеличению добычи углеводородов на четырех месторождениях на юге Узбекистана с применением передовых технологий азербайджанской компании.

Ранее «Узбекнефтегаз» не осуществлял проекты за пределами Узбекистана. В январе 2018 года президент Шавкат Мирзиёев поручил компании активизировать работу по выходу на международные рынки. В марте 2017 года «Узбекнефтегаз» и концерн «Туркменнефть» подписали соглашение, предусматривающее возможность совместной разработки месторождений на шельфе Каспия.