Компания «Узбекнефтегаз» в 2024 году намерена приступить к разработке трёх углеводородных месторождений в Азербайджане совместно с азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR. Об этом 18 мая в рамках 25-й международной выставки и конференции «Нефть и газ Узбекистана — OGU 2023» сообщил представитель «Узбекнефтегаза».

На полях выставки состоялись переговоры руководства «Узбекнефтегаза» и SOCAR по реализации проекта совместной разработки нефтегазовых месторождений в Азербайджане.

«Эти три месторождения предварительно определены. К сожалению, из-за конфиденциальности информации я не могу озвучить названия… Осенью начинается общая реализация проекта, а начало фактическое производственных процессов уже со следующего года», — сказал представитель «Узбекнефтегаза», комментируя итоги переговоров.

По его словам, в ходе переговоров стороны уточнили конкретные технические параметры проекта. «У специалистов „Узбекнефтегаза“ и SOCAR есть общее понимание реализации проекта», — добавил собеседник агентства.

Кроме того, ожидается участие SOCAR в геологоразведочных работах в Узбекистане, а также оказание компанией услуг. «Узбекнефтегаз» и SOCAR планируют создать совместную компанию SOCAR Training.

Напомним, в октябре 2019 года сообщалось о планах «Узбекнефтегаза» и SOCAR совместно добывать нефть в азербайджанской части Каспийского моря.

В марте нынешнего года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе визита в Азербайджан заявил, что узбекская сторона готовит с SOCAR «большой проект в нефтегазовой отрасли». Ранее «Узбекнефтегаз» не осуществлял проекты за пределами Узбекистана. В январе 2018 года президент Шавкат Мирзиёев поручил компании активизировать работу по выходу на международные рынки.

Из-за истощения запасов и технологических потерь производство газа в Узбекистане в последние годы продолжает падать. Добыча природного газа в республике по итогам 2022 года снизилась на 4% по сравнению с 2021 годом — до 51,665 млрд кубометров, а нефти выросла на 1,8% — до 787,8 тысяч тонн.