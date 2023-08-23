Частный самолёт Embraer Legacy с 10 людьми на борту упал в Тверской области России, сообщило РИА Новости со ссылкой на МЧС.

«По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли», — подчеркнули в ведомстве.

Самолёт следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Падение произошло около населённого пункта Куженкино.

В Росавиации сообщили, что в списке пассажиров значатся фамилия и имя главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Там также подчеркнули, что начали расследование катастрофы.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с крушением самолёта. Как уточнили в правительстве региона, на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Они устанавливают детали инцидента, а также уточняют количество погибших.

Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на месте падения самолёта обнаружили тела восьми человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Отметим, что ряд российских Telegram-каналов, в том числе Mash и Baza, сообщили ранее, что перед крушением самолёта, который, по их данным, принадлежит Евгению Пригожину, очевидцы слышали два сильных хлопка. После у судна отвалились крыло и стабилизатор, которые упали недалеко от заброшенной фермы в селе Куженкино.

Одна из версий крушения самолёта — теракт на борту, пишет Mash. Сейчас, по данным Telegram-канала, информацию проверяют спецслужбы.

Напомним, Евгений Пригожин 23 июня инициировал попытку военного мятежа. Глава ЧВК Вагнера с группировкой своих бойцов, численность которых, по его словам, составляла 25 тысяч человек, 24 июня взял под контроль Ростов-на-Дону и начал продвижение к Москве. Он требовал отставки министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В конце дня, находясь в 200 км от Москвы, Пригожин принял решение развернуть колонну и вернуть бойцов в полевые лагеря. Сам он отправился в Беларусь, после чего исчерпывающих сведений о его местонахождении не было.