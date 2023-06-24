Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером 24 июня заявил, что разворачивает свои колонны и уходит обратно в полевые лагеря.

В распространённом его пресс-службой аудиосообщении он говорит:

«ЧВК Вагнера хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на „марш справедливости“. За сутки мы прошли, не доходя 200 км, до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану».

За несколько минут до этого пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко распространила через канал «Пул Первого» сообщение о том, что глава республики исполнил роль медиатора в переговорах с Евгением Пригожиным.

«Президент Беларуси […] по согласованию с президентом России провёл переговоры с руководителем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным. Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договорённостям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооружённых лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», — говорится в распространённом сообщении.

«На данный момент на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер», — отметили в пресс-службе президента Беларуси.

Отметим, что сам Евгений Пригожин о роли Александра Лукашенко в отводе ЧВК Вагнера от Москвы в своей аудиозаписи не упоминает, однако оба заявления вышли примерно в одно и то же время.

Напомним, 23 инюя ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, обвинив Министерство обороны РФ в ракетном ударе по лагерю ЧВК, объявил о мятеже против руководства Минобороны и походе на Москву. Бойцы ЧВК вошли в Ростов-на-Дону и захватили военные и административные объекты, после чего отдельные части группы, которая насчитывала, по словам Пригожина, 25 тысяч человек, двинулись далее в сторону Москвы. Сообщалось, что им удалось пройти Воронеж.

Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил об «ударе в спину» и «предательстве» и сказал, что организаторы мятежа «понесут неминуемое наказание». Меры антитеррористического характера были введены в Москве, Московской области и других регионах.