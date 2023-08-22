Автобусам междугородных и международных маршрутов в Узбекистане разрешили перевозку пассажиров в ночное время без сопровождения служебных автомобилей органов внутренних дел. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства юстиции.

Для этого автобусы должны быть оборудованы тахографом (контрольное устройство для непрерывной регистрации пройденного пути и скорости движения, времени работы и отдыха водителя), а водители иметь удостоверение и лицензию на право перевозки пассажиров на регулярных маршрутах.

С 1 января 2024 года табели учёта рабочего времени, путевые листы, билетно-учётные листы для водителей пассажирского транспорта на междугородных, межобластных и международных маршрутах будет определяться на основе данных, полученных из тахографа.

Кроме того, планируется разработать законопроект, согласно которому сотрудники составление протокола и определение административной ответственности Инспекция по надзору в сфере транспорта смогут составлять административные протоколы и привлекать к ответственности водителей за нарушения правил перевозки пассажиров и несоблюдение режимов работы и отдыха.

Напомним, что с сентября 2019 года в Узбекистане постановлением Кабинета Министров в ночное время автобусы должны были сопровождаться СБДД и подразделениями по обеспечению безопасного туризма МВД на платной основе.