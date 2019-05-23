С 1 сентября перевозка пассажиров автобусами по межобластным, междугородным и международным маршрутам и туристским направлениям в ночное время будет в обязательном порядке осуществляться исключительно в сопровождении органов внутренних дел с использованием специально оборудованных служебных автомобилей. Это же правило распространяется на перевозку групп детей, учащихся школ, колледжей и лицеев, говорится в постановлении Кабинета Министров Узбекистана от 22 мая, направленном на повышение безопасности автобусных перевозок.

В соответствии с документом, автобусы должны сопровождаться подразделениями Государственной службы безопасности дорожного движения и подразделениями по обеспечению безопасного туризма МВД на платной основе. Перед выездом на маршрут автобусы должны пройти обязательную проверку технического состояния с составлением акта об этом сотрудниками ГСБДД.

В лицензионных соглашениях на осуществление перевозки пассажиров автобусами по маршрутам должно быть предусмотрено обязательство лицензиата по обеспечению автобусов устройствами контроля усталости водителя. Водители автобусов, отдых которых между сменами составляет менее 12 часов, к поездке не допускаются.

С 1 сентября запрещается выдача лицензионных карточек на осуществление перевозки пассажиров автобусами, срок эксплуатации которых превышает 15 лет, а с 1 января 2021 года полностью запрещается перевозка пассажиров такими автобусами.

Передвижение автобусов по маршрутам без сопровождения органов внутренних дел, перевозка групп детей и учащихся с 22:00 до 5:00 (в ноябре-феврале — с 21:00 до 6:00) запрещается. Исключение — перевозка детей до железнодорожных вокзалов, аэропортов и обратно, а также при задержках в пути до ближайшего места ночлега.

Перевозка экскурсионных, туристских и других групп на двух и более автобусах в обязательном порядке осуществляется в составе колонны в сопровождении органов внутренних дел. Автобусы, перевозящие эти же группы из числа представителей социально уязвимых категорий населения в благотворительных целях, сопровождаются бесплатно.

Постановлением запланирована организация курсов обучения водителей автобусов работе в ночное время, а также внедрение механизма контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителей.

В 2020—2035 годах планируется реализовать программу наружного освещения автодорог международного значения.