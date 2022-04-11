Украина 8 апреля получила гуманитарный груз из Узбекистана, сообщила пресс-служба Закарпатской областной администрации.

По словам главы области Виктора Никиты, груз весом более 34 тонн прибыл на один из европейских гуманитарных хабов Закарпатской обладмнистрации. Он содержит медикаменты, индивидуальные аптечки, продукты питания длительного хранения и прочее.

«Гуманитарную помощь сразу отправят в горячие точки», — подчеркнул глава областной администрации.

Виктор Никита поблагодарил правительство Узбекистана за помощь и посла Украины в Узбекистане Николая Дорошенко за координацию и эффективный гуманитарный коридор.

«Уверен, что эти связи позволят нам и дальше плодотворно сотрудничать», — подчеркнул глава Закарпатья.