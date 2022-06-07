Закарпатская область Украины 6 июня получила гуманитарную помощь от Узбекистана, сообщил глава региона Виктор Микита.

По его словам, более 19 тонн медикаментов были доставлены самолетом в гуманитарный хаб в Словакии, после чего их транспортировали в Закарпатье.

Как отметил Виктор Микита, речь об антибиотиках и витаминах — всего 12 позиций в количестве более 200 тысяч штук. Стоимость помощи составляет более 1 млн долларов.

Гуманитарную помощь отправят военным медикам в районы ведения боевых действий и госпитали, говорится в сообщении.





«Искренне благодарим наших друзей, предпринимателей, волонтеров из Узбекистана за помощь и лично посла Украины в Узбекистане Николая Дорошенко за координацию и эффективный гуманитарный коридор», — подчеркнул глава Закарпатья.

Это уже второй груз, направленный в Украину из Узбекистана. В первый раз помощь была доставлена в апреле — более 34 тонн медикаментов, индивидуальных аптечек и продуктов питания длительного хранения.

Отметим, что в недавнем репортаже ООН о гуманитарном хабе в Термезе говорилось, что Управление ООН по делам беженцев уже переправило оттуда 1000 тонн помощи в Афганистан, а теперь часть грузов направляет и в Украину.