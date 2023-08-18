Заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 63% в период с 17 июля по 13 августа. За четыре недели было зафиксировано более 1,4 миллиона случаев заражения вирусом и свыше 2300 летальных исходов. Об этом говорится в еженедельной эпидемиологической сводке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Наибольшее количество новых случаев в течение 28 дней зарегистрировано в Южной Корее, Австралии, Сингапуре, Италии и Великобритании. Всего 104 из 234 стран (44%) сообщили ВОЗ хотя бы об одном заболевшем ковидом.

При этом, как отмечает организация, за указанный период уровень смертности снизился во всех пяти регионах ВОЗ от 15% до 78%: в Африканском регионе, в Юго-Восточной Азии, в Европейском регионе, Западно-Тихоокеанском регионе и в восточном Средиземноморье.

«COVID-19 продолжает оставаться серьёзной угрозой и ВОЗ настоятельно призывает государства-члены поддерживать, а не демонтировать созданную ими инфраструктуру [борьбы с] COVID-19», — подчёркивается в сводке организации.

По данным на 13 августа, за время пандемии во всем мире зарегистрировано более 769 млн случаев заражения ковидом и 6,9 миллиона смертей. В начале мае ВОЗ официально объявила об окончании пандемии коронавируса. Она продлилась более трёх лет.

Новый штамм

Ранее в августе ВОЗ сообщила о быстром распространении в мире ещё одного варианта коронавируса — EG.5. Он является подвидом штамма омикрон (XBB.1.9.2).

Канадский геномный биолог Райан Грегори присвоил новому штамму неофициальное имя Eris («Эрида») в честь карликовой планеты.

ВОЗ определила «Эрис» как «представляющий интерес вариант», хотя оценила его риск для здоровья населения как низкий. По информации организации, первые образцы вируса выявили 17 февраля 2023 года.

По данным на 7 августа, «Эрис» выявили как минимум в 51 стране, включая Китай, США, Южную Корею, Японию, Канаду, Австралию, Сингапур, Великобританию, Францию, Португалию и Испанию. В период с 17 по 23 июля глобальная распространённость EG.5 составляла 17,4%.

«Хотя EG.5 продемонстрировал повышенную распространённость, преимущество в росте и способность ускользать от иммунитета, на сегодняшний день не было сообщений об изменениях тяжести заболевания», — отметили в ВОЗ.