Всемирная организация здравоохранения 5 мая выступила с заявлением о том, что распространение COVID-19 больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Об этом на пресс-конференции в Женеве заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

«Уже более года пандемия имеет тенденцию к снижению с повышением популяционного иммунитета от вакцинации и инфекций, снижением смертности и ослаблением нагрузки на системы здравоохранения», — заявил глава ВОЗ.

«Эта тенденция позволила большинству стран вернуться к жизни, какой мы знали ее до COVID-19», — добавил Тедрос Гебрейесус.

Напомним, недавно ВОЗ сообщила, что число смертей от COVID-19 с начала года сократилось на 95%. При этом вирус продолжает мутировать и способен вызывать новые волны заболеваний. Организация также представила руководство для стран по реагированию на угрозу или появление новых респираторных патогенов.