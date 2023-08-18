Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью национальному информагентству «Кабар» прокомментировал передачу четырёх пансионатов на побережье Иссык-Куля в аренду Узбекистану на 49 лет. Как отмечает «Кабар», новость об этом «вызвала негодование пользователей социальных сетей».

Для справки: Пансионаты («Энесай», «Бостери», «Рохат» и «Бустон») принадлежали узбекским госкомпаниям, но в 2016 году правительство Кыргызстана во главе с экс-премьером Темиром Сариевым приватизировало их. Узбекистан в ответ подавал иск в международный арбитраж.

В интервью Жапаров сказал, что решение Сариева «больше походило на популизм» и необходимо было «изучить архивные документы и поразмыслить над будущим этих объектов». «Если бы были гарантии тому, что мы таким действием не проиграем в международному суде, то оно было бы уместно», — отметил он.

В мае этого года международный арбитраж принял решение в пользу Узбекистана и обязал Кыргызстан выплатить более 40 млн долларов компенсации.

«Мы провели переговоры с узбекской стороной и пришли к соглашению, что передадим объекты в аренду на 49 лет, а они их модернизируют до уровня четырёх-пятизвёздочных отелей: выплатить им предъявленную сумму у нас возможности нет», — рассказал глава Кыргызстана.

«Состояние этих пансионатов сегодня оставляет желать лучшего: они настолько обветшали, что их можно назвать уже сараем. Сами мы не сможем в ближайшие 15−20 лет инвестировать в их модернизацию, потому что у нас полно других критичных пробелов. Пока их не залатаем, о пансионатах не может быть и речи», — добавил он.

По словам Садыра Жапарова, в нынешнем виде эти пансионаты «даже за 4 млн долларов никто не купит, не говоря уже о 40 млн».

«Утверждать, что можно было бы сдать в аренду на 5−10 лет — это невежество, потому что только строительство четырёх-пятизвёздочных отелей займёт эти 5−10 лет. Поэтому ни одно государство не согласится вложить столько денег, не имея гарантий, что окупит свои инвестиции», — подчеркнул президент Кыргызстана.

В этом же разговоре Жапаров также упомянул передачу Узбекистану части Кемпир-Абадского водохранилища, которая привела к митингам в Кыргызстане. Более 20 человек, выступающих против передачи водохранилища, были задержаны в Бишкеке в октябре прошлого года, против них возбудили дело о подготовке к массовым беспорядкам.

«Тех, кто трубит о том, что отдали Кемпир-Абад, можно назвать невеждами. Кемпир-Абад никому не отдавали, наоборот, получили. Мы заключили соглашение об управлении им на равных правах и забрали себе 50%. Раньше к нему не подпускали даже на 50 метров, не правда ли? Мы готовы ответить, не краснея, за каждое наше решение и дело даже через 50 лет. Наша работа целиком и полностью делается во благо народа», — заявил глава Кыргызстана.