Председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев представил итоги встреч правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана, которые прошли 24−25 марта в Ташкенте, сообщило ИА АКИpress.

Напомним, накануне для участия в заседании межправительственной совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Узбекистаном и Кыргызстаном в Ташкент прибыл премьер-министр Кыргызстана Улугбек Марипов.

«Все спорные участки на кыргызско-узбекской границе решены. Теперь их не будет», — заявил Камчыбек Ташиев.

По словам главы кыргызского пограничного ведомства, стороны согласились провести описание прохождения проектной линии на участке Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища под 900 горизонтали от пограничной точки №312 до пограничной точки №312/3, оставляя плотину на территории Узбекистана при условии:

заключения межправительственного соглашения о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского водохранилища, предусматривающего его заполнения не выше 900 горизонтали, за исключением форс-мажорных обстоятельств;

обеспечение узбекской стороной свободного и беспрепятственного доступа граждан Кыргызстана к воде и ее использованию. Это водопой, полив, рыболовство и другое;

узбекская сторона обязуется не устанавливать инженерно-технические сооружения вокруг чаши водохранилища.

Как рассказал Камчыбек Ташиев, Узбекистан при демаркации передает Кыргызстану 1000 га земель между пограничными точками №304 и №312 в пределах Андижанской области по смежеству с Узгенским районом Ошской области и Сузакским районом Жалал-Абадской области Кыргызстана в качестве компенсации

В этой связи стороны поручили водохозяйственным организациям Узбекистана и Кыргызстана разработать проект межправительственного соглашения о совместном использовании и управлении водными ресурсам Кемпир-Абадксого водохранилища.

Стороны также согласились описать участки канала Шахрихансай (левая сторона), плотину Андижанского водохранилища в районе пограничных точек №312 и 312/3, от канала до середины плотины, оставляя около 50 га земель Узбекистану.

Узбекская сторона на условиях компенсации при демаркации передаст кыргызской около 50 га земель между пограничными точками №304 и №312 в пределах Андижанской области по смежеству с Узгенским районом Ошской области.

В счет компенсации земель, отведенных под строительство Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища, договорились описать участок Кок-Серек (Кара-Курган), оставляя 105 га земель на территории Кыргызстана между пограничными точками №23 и №24.

Две страны также договорились описать:

участок Баястан, оставляя 212 га земель на территории Кыргызстана, между пограничными точками №81 и №82;

участок Савай, оставляя в предел 100 га на территории Кыргызстана между пограничными точками №312/4 и №312/6;

участок Ункар-Тоо, оставляя 35 га земель на территории Кыргызстана между пограничными точками №113 и №114;

при демаркации переописать участок Белес, оставляя 25 га земель на территории Кыргызстана, между пограничными точками №25 и №27;

после проведения совместного полевого обследования описать участок Гавасай, оставляя Кыргызстану 8000 га земель за счет непостроенного левобережного Кемпир-Абадского канала.

Кроме того, стороны договорились подготовить проект межправительственного соглашения о совместном использовании родника Чашма. Стороны поручили рабочим группам провести совместные полевые обследования и подготовить предложения по описанию вышеперечисленных участков.

Ранее сообщалось, что Узбекистан и Кыргызстан договорились открыть контрольно-пропусные пункты между пограничными регионами. Кыргызстан заявил о готовности открыть в узбекский анклав Сох авиасообщение.