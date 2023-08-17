Четыре пансионата на побережье Иссык-Куля в Кыргызстане перейдут в управление Узбекистану на 49 лет. Об этом сообщает радио «Азатык» со ссылкой на директора Агентства по управлению государственным имуществом Кыргызстана Канатбека Тургунбекова.

Во время визита в Кыргызстан для участия в заседании совместной межправительственной комиссии накануне делегация во главе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым осмотрела пансионат «Энесай» (бывший «Дилором»)

По словам Тургунбекова, в каждый из пансионатов Узбекистан намерен вложить по 15−20 миллионов долларов США.

«Стоит вопрос о привлечении инвестиций в наши пансионаты, в „Дилором“, „Золотые пески“ и „Рахат“. То есть если они будут привлекать инвестиции, они будут управлять», — заявил он в интервью Tazabek.

«Это рабочие места, это 4−5-звездочные отели. Мы же всем рады. Пускай приезжают, строят», — добавил он.

Фото: Правительство Кыргызстана.

Предыстория

В 2016 году правительство Кыргызстана во главе с экс-премьером Темиром Сариевым решило национализировать четыре пансионата на Иссык-Куле, которые принадлежали Узбекистану: «Рохат-НБУ» (позже переименован в «Алтын-Жай»), «Золотые пески» («Бостери»), «Дилором» («Энесай») и «Бустон» (сохранил название).

Узбекистан подавал иск в международный арбитраж. В 2017 году сообщалось, что Кыргызстан передал Узбекистану во временное пользование земельные участки, на которых расположены эти четыре пансионата. Тогда предусматривалось, что узбекская сторона отзовёт иск из Международного арбитражного суда.

Однако в мае 2019 года правительство Кыргызстана сообщило, что соглашение с Узбекистаном так и не было подписано. По информации Фонда по управлению госимуществом (ФУГИ) Кыргызстана, управляет пансионатами госпредприятие «Мулк».

В феврале 2020 года ФУГИ объявил о намерении отдать здравницы частным инвесторам. В ведомстве планировали отдать три пансионата в управление в частные руки, при этом «оставив их в собственности государства». Такое решение в ФУГИ объяснили тем, что пансионаты находятся в плачевном состоянии.

Национальный банк Узбекистана, банк «Асака», Узпромстройбанк и «Ташкентский механический завод» в феврале 2020 года заявили, что пансионаты были незаконно экспроприированы Кыргызстаном у компаний Узбекистана, и выступили против продажи. НБУ владел и управлял пансионатом «Рохат-НБУ», «Асака» — пансионатом «Дилором», Узпромстройбанк — «Бустон», ТМЗ — «Золотые Пески».

1 мая 2019 года арбитражный трибунал вынес решение в пользу организаций-собственников Узбекистана и подтвердил свою юрисдикцию в отношении спора. Разбирательство находилось на стадии подготовки к рассмотрению иска по его существу, но чем оно завершилось, неизвестно.